Phó giám đốc Sở Tài chính làm quyền chủ tịch Công ty Xổ số Sóc Trăng

Tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), UBND TP Cần Thơ mới đây tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, UBND TP Cần Thơ triển khai quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lâm Dủ Nhơn, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, kể từ ngày 1/12.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bên trái) trao hoa và quyết định cho ông Diệp Minh Tuấn (Ảnh: CTV).

UBND TP Cần Thơ cũng triển khai quyết định về việc biệt phái ông Diệp Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, đến công tác tại Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và phân công giữ chức vụ quyền Chủ tịch công ty này kể từ ngày 1/12 (thời gian biệt phái và phân công giữ chức vụ không quá 12 tháng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động kinh doanh nổi bật của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Ông yêu cầu ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025.