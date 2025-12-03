Phó giám đốc Sở Tài chính làm quyền chủ tịch Công ty Xổ số Sóc Trăng
(Dân trí) - Phó giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ được biệt phái và phân công làm quyền Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
Tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (phường Phú Lợi, TP Cần Thơ), UBND TP Cần Thơ mới đây tổ chức hội nghị về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, UBND TP Cần Thơ triển khai quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lâm Dủ Nhơn, Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, kể từ ngày 1/12.
UBND TP Cần Thơ cũng triển khai quyết định về việc biệt phái ông Diệp Minh Tuấn, Phó giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, đến công tác tại Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và phân công giữ chức vụ quyền Chủ tịch công ty này kể từ ngày 1/12 (thời gian biệt phái và phân công giữ chức vụ không quá 12 tháng).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả hoạt động kinh doanh nổi bật của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
Ông yêu cầu ban lãnh đạo công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025.
Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, doanh số tiêu thụ 9 tháng đạt 5.320 tỷ đồng, bằng 76,32% kế hoạch năm, tăng 11,788% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 681 tỷ đồng, bằng 75,06% kế hoạch, tăng hơn 9,2%; nộp ngân sách Nhà nước hơn 1.941 tỷ đồng, đạt 87,47% kế hoạch năm.