Ông Trần Quí Thanh giàu cỡ nào?

Ông Trần Quí Thanh sinh năm 1953, được giới thiệu tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, chuyên ngành kỹ sư cơ khí chế tạo máy. Sau này, ông nhận bằng tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của Southern California University (Mỹ).

Ông Thanh nổi tiếng là một đại gia trong ngành đồ uống. Hiện ông là người đại diện theo pháp luật, đồng thời là tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Tập đoàn của ông là một công ty hàng đầu trong ngành FMCG (ngành hàng tiêu dùng nhanh) tại Việt Nam, và là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất nước. Sản phẩm của Tân Hiệp Phát thậm chí cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu nổi tiếng đến từ nước ngoài.

Giai đoạn 2014-2017, Tân Hiệp Phát ghi nhận doanh thu trung bình 7.000 tỷ đồng/năm, lợi nhuận trên dưới 1.000 tỷ đồng/năm. Sang năm 2018, doanh thu của đơn vị sản xuất trà thanh nhiệt Dr Thanh tăng lên 8.300 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 2.000 tỷ đồng. Đến năm 2019, Tân Hiệp Phát thu về 9.200 tỷ đồng, lãi 3.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chương trình The Successors do kênh truyền hình Channel NewsAsia thực hiện năm 2018 tiết lộ, Tân Hiệp Phát hướng đến doanh thu 1 tỷ USD trong vài năm tới. Ông chủ Trần Quí Thanh cũng đặt mục tiêu doanh thu đến 3 tỷ USD vào năm 2030.

Chủ thương hiệu trà xanh 0 độ, trà thanh nhiệt Dr Thanh hiện sở hữu 4 nhà máy công suất hàng tỷ lít một năm, sản phẩm xuất khẩu đi 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hàng chục công an khám xét Tập đoàn Tân Hiệp Phát hôm 10/4 (Ảnh: Hải Long).

Năm 2012, ông Trần Quí Thanh được cho là đã từ chối lời đề nghị hấp dẫn trị giá 2,5 tỷ USD của Coca-Cola mua lại cổ phần của Tân Hiệp Phát. Nếu chấp nhận thương vụ M&A lịch sử đó, ông chủ Tân Hiệp Phát thậm chí lọt vào danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes, trước cả tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Bên cạnh việc thành lập và điều hành Tân Hiệp Phát, ông Trần Quí Thanh còn xuất hiện với một số vai trò trong ngành bất động sản. Tháng 6/2017, ông Thanh từng tham gia vào HĐQT của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn và sở hữu 478.482 cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Năm 2018, lần đầu tiên ông Trần Quí Thanh hé lộ về việc mở thêm hướng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Sau giai đoạn đó, truyền thông ghi nhận Tân Hiệp Phát đã thành lập 11 doanh nghiệp với số vốn điều lệ khoảng 19.000 tỷ đồng để tham gia vào mảng địa ốc. Quỹ đất tập đoàn được ghi nhận ở một số tỉnh, thành phố lớn như Đà Nẵng, TPHCM, Vũng Tàu.

Năm 2019-2020, Tân Hiệp Phát và các lãnh đạo tập đoàn đã thực hiện đấu giá và trúng đấu giá nhiều lô đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tháng 12/2019, Tập đoàn Tân Hiệp Phát trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất gần 8ha tại khu An Hải, An Hội, huyện Côn Đảo với giá đấu 537,33 tỷ đồng (giá khởi điểm 537,1 tỷ đồng).

Năm 2020, ông Trần Quí Thanh trúng đấu giá một khu đất gần 2ha ở phường 10, ngay trung tâm TP Vũng Tàu với giá đấu 394 tỷ đồng, cao hơn khởi điểm gần 140 tỷ đồng. Con gái ông Thanh là bà Trần Ngọc Bích cũng trúng đấu giá 2 khu đất gần 3ha ở huyện Côn Đảo và huyện Đất Đỏ vào tháng 2 và tháng 3/2020.

Ngày 10/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương - Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát; khởi tố bị can bà Trần Ngọc Bích - Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát. Bà Phương và bà Bích đều là con gái ruột ông Thanh.

3 bị can đều bị điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", liên quan tới các đơn tố cáo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM, Đồng Nai.