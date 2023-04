Bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh

Chiều 10/4, rất đông lực lượng công an xuất hiện trước trụ sở Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát nằm trên quốc lộ 13, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Các bị can từ trái qua phải: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, trong 3 ngày (8-10/4), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định, lệnh của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Trước khi 3 bị can bị khởi tố, Bộ Công an giao Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Cưỡng đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM từ tháng 11/2020.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định hành vi của Trần Quí Thanh cùng con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bên ngoài trụ sở Công ty Tân Hiệp Phát (Ảnh: Phạm Diện).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cảnh sát có mặt ở trụ sở tập đoàn trên khoảng 16h. Rất đông lực lượng tham gia như: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy...

Xe cấp cứu, xe thùng của cảnh sát cũng được huy động tới khu vực trên. Rất đông người dân hiếu kì đứng theo dõi vụ việc khiến giao thông bị ảnh hưởng.

Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ tới trụ sở của Tân Hiệp Phát (Ảnh: Phạm Diện).

Đến 17h cùng ngày, lực lượng công an vẫn làm việc tại đây. Cảnh sát giao thông phân luồng giao thông trên quốc lộ 13 tránh ùn tắc. Lượng người bên trong trụ sở ra về bình thường. Một xe chở cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ đã rời đi lúc 17h20.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch TP Thuận An - cho biết, phía chính quyền có nắm thông tin trên. Lực lượng bảo vệ do phía công an điều động.

Nhiều người dân đi qua đường hiếu kỳ đứng lại xem cảnh sát làm nhiệm vụ (Ảnh: Phạm Diện).

* Tiếp tục cập nhật.