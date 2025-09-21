Đến năm 2030, PVN phải lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá trong 50 năm qua, PVN đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm chiếm 20-30% tổng thu ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

PVN đạt nhiều thành tựu nổi bật

Tổng Bí thư ghi nhận PVN đã làm chủ nhiều công nghệ hiện đại ngang tầm thế giới, khẳng định vai trò doanh nghiệp Nhà nước đầu tàu, tiên phong hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt, tập đoàn đã thiết kế, chế tạo và xây dựng nhà giàn DK; tự chủ nghiên cứu, sản xuất, cung ứng nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng an ninh và kinh tế thương mại.

Đồng thời thông qua hoạt động kinh tế, PVN đã trực tiếp góp phần giữ gìn an ninh quốc gia trên biển, hội nhập quốc tế, sử dụng sức mạnh mềm để nâng tầm đất nước...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, PVN đạt nhiều thành tựu nổi bật với “5 an, 5 nhất”, có những đóng góp lớn cho an sinh xã hội, nâng cao đời sống người lao động, triển khai phòng học STEM, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Lê Mạnh Hùng giới thiệu với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các thành tựu khoa học, công nghệ của tập đoàn (Ảnh: PVN).

Tổng Bí thư đề nghị PVN phát triển khoa học công nghệ như con đường tất yếu cho 50 năm tới và cả 100 năm sau, bởi chỉ có công nghệ mới giúp phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời nhấn mạnh việc triển khai Kết luận 76 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành dầu khí đến năm 2025, tầm nhìn 2035, coi đây là kim chỉ nam để PVN chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo năng lượng, công nghiệp và tri thức.

"Sắp tới đây, Bộ Chính trị cũng sẽ thảo luận và ban hành nghị quyết phát triển kinh tế Nhà nước. Theo đó, một trong những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu là tập trung đầu tư, phát triển một số tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt, lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

PVN phải lọt top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị PVN đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, kiến trúc theo mô hình 3 lớp: Nguồn truyền thống ổn định, linh hoạt; khí hóa lỏng, lưu trữ và nguồn năng lượng mới như điện gió, điện hạt nhân.

"Chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết cung ứng, điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập tự chủ kinh tế. Việt Nam là quốc gia biển, có vùng biển rộng hơn 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền - đây là cơ hội phát triển to lớn", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, PVN được yêu cầu phải dẫn dắt công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghiệp và dịch vụ trở thành trụ cột, tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc hóa dầu, hóa chất, tích hợp phát triển cơ khí, chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới.

Đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng; xây dựng các trung tâm công nghiệp, năng lượng sinh thái quốc gia gắn với hạ tầng công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao, từng bước đưa PVN trở thành nhà thầu công nghiệp kỹ thuật hàng đầu khu vực.

Tổng Bí thư yêu cầu PVN tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (Ảnh: PVN).

Tổng Bí thư cũng yêu cầu PVN tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, dành nguồn lực đủ lớn cho R&D; nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ mới nhất trong các lĩnh vực mũi nhọn; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Mục tiêu đến năm 2030, PVN trở thành một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới.