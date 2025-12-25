Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu cán mốc 900 tỷ USD

Chiều 25/12, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) tổ chức lễ ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chính thức cán mốc 900 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại. 900 tỷ USD là mức cao nhất từ trước đến nay, đánh dấu cột mốc quan trọng của hoạt động thương mại hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan - cho biết, năm nay tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn gia tăng, đặc biệt việc Mỹ áp thuế đối ứng đã làm ảnh hưởng đến lưu chuyển hàng hóa, hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu toàn cầu.

Trong nước, nhiều đợt thiên tai, bão lũ liên tiếp xảy ra, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế.

"Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tựu tích cực, nổi bật là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên đạt mốc 900 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay", ông Thọ cho hay.

Lãnh đạo Cục Hải quan ghi nhận cột mốc xuất nhập khẩu 900 tỷ USD (Ảnh: Cục Hải quan).

Những cột mốc đáng ghi nhận của xuất nhập khẩu

Theo Cục Hải quan, Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận kim ngạch xuất nhập khẩu đạt mốc 100 tỷ USD vào năm 2007, thời điểm chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Kể từ đó, thương mại hàng hóa liên tục tăng trưởng và lần lượt chinh phục các cột mốc mới: 200 tỷ USD năm 2011, 300 tỷ USD năm 2015, 400 tỷ USD năm 2017, 500 tỷ USD năm 2019 và 700 tỷ USD năm 2022.

Đến năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục xác lập kỷ lục mới với mốc 900 tỷ USD. Cục Hải quan ước tính, cả năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 920 tỷ USD, tăng hơn 133 tỷ USD so với năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 449,41 tỷ USD, còn kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 470,59 tỷ USD.

Cục Hải quan cho biết, những năm gần đây, nhờ sự tăng trưởng vượt trội của nhóm hàng máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử và linh kiện đã giúp cho xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt được kết quả ấn tượng.

Một kỷ lục khác được ghi nhận là tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của khối FDI, dự kiến lần đầu tiên vượt mốc 600 tỷ USD trong năm nay, đạt khoảng 663 tỷ USD, tăng tới 25% so với năm trước và chiếm tỷ trọng 72% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước.

Với kết quả này, dự kiến xuất nhập khẩu của khối các doanh nghiệp FDI đóng góp tới 99% vào tăng xuất nhập khẩu của Việt Nam. Trong khi khối doanh nghiệp trong nước gần như tương đương với mức trị giá của năm trước, dự kiến đạt khoảng 257 tỷ USD.

Trung Quốc, Mỹ chiếm 46% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam

Cục Hải quan cho biết, hiện nay, Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 230 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 34 thị trường xuất khẩu và 24 thị trường nhập khẩu đạt trên 1 tỷ USD.

Trung Quốc là đối tác lớn nhất của Việt Nam trong năm qua với trị giá thương mại hàng hóa song phương ước đạt 252 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước. Mỹ là đối tác xếp thứ 2 của Việt Nam với 170 tỷ USD, tăng 26,5%. Đặc biệt là Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Mỹ tại khu vực ASEAN.

Như vậy, tổng trị giá xuất nhập khẩu của 2 thị trường Trung Quốc và Mỹ là 422 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 46% tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước. Bên cạnh đó, hai thị trường này đóng góp tăng 82 tỷ USD, chiếm 62% mức tăng xuất nhập khẩu cả nước.

Hàng hóa neo tại cảng biển (Ảnh: Phước Tuần).

Về thị trường xuất khẩu, năm nay, ước tính có tới 6 thị trường và 2 khu vực thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Đó là thị trường Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, khu vực EU (27 nước) và ASEAN. Tính chung, tổng trị giá xuất khẩu của nhóm thị trường này đạt 398,19 tỷ USD, chiếm 84,6% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về thị trường nhập khẩu, ước tính có tới 5 thị trường và 2 khu vực thị trường đạt kim ngạch nhập khẩu trên 10 tỷ USD. Đó là thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Mỹ, khu vực EU (27 nước) và ASEAN. Tính chung, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm thị trường này đạt 388 tỷ USD, chiếm 86% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.