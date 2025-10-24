Cá tầm nặng 50kg "gây sốt" tại Tuần lễ Nông sản, bán hơn 100 triệu đồng

Chiều 24/10, tại lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức, một con cá tầm Siberi nặng 50kg đã trở thành tâm điểm khi được đấu giá thành công với mức 102 triệu đồng.

Đây là con cá tầm lớn nhất trong số các trang trại nuôi cá của địa phương hiện nay, được Hợp tác xã Dương Yến (Lai Châu) nuôi dưỡng suốt 15 năm. Với mức giá khởi điểm 20 triệu đồng, sau hơn 10 lượt trả giá, con cá tầm nặng 50kg đã được mua với giá gấp hơn 5 lần ban đầu. Người giành quyền sở hữu là ông Nguyễn Hồng Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton.

Chia sẻ sau phiên đấu giá, ông Long cho biết dự định sẽ gửi tặng con cá quý này cho một cơ sở nuôi dưỡng tại miền Bắc.

Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Yến, cho biết người trúng đấu giá sẽ được tặng thêm một con cá tầm Beluga nặng hơn 5kg - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao. "Toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberi sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga", bà Hà chia sẻ.

Cá tầm Siberi nặng 50kg tại lễ khai mạc (Ảnh: Nam Nguyễn).

Tại lễ khai mạc, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng ra mắt “Bản đồ Nông sản Việt” nhằm giới thiệu sản phẩm nông sản tiêu biểu của 34 tỉnh, thành, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng dễ dàng tra cứu thông tin về sản phẩm, nhà sản xuất và phân phối.

Bản đồ này cũng hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, minh bạch và cập nhật về nông sản Việt, giúp kết nối nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý, xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh nông sản Việt trong và ngoài nước.

Ở giai đoạn đầu, bản đồ sẽ giới thiệu một số sản phẩm tiêu biểu của từng tỉnh, thành, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của từng địa phương.