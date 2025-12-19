Novaland muốn vay tối đa 10.000 tỷ đồng, có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, hạn mức tối đa 10.000 tỷ đồng. Bên cho vay có quyền yêu cầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phần phổ thông.

Novaland muốn thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần, tối đa 10.000 tỷ đồng (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá chuyển đổi được tính bằng tối thiểu 115% nhân với giá cổ phiếu NVL bình quân 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng. Số tiền huy động được từ khoản vay sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, triển khai và phát triển các dự án.

Thời hạn chuyển đổi tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tư đến ngày thứ 30 trước ngày đến hạn.

Sau khi được cổ đông thông qua phương án vay, tập đoàn sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn, cũng như trình phê duyệt các điều khoản và điều kiện chi tiết khác.

Tập đoàn bất động sản phía Nam lên kế hoạch gia tăng nguồn vốn trong bối cảnh đến 30/9, tổng dư nợ vay đạt hơn 64.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,25 lần.

Trong thông tin công bố kết quả kinh doanh quý III gửi tới báo chí, doanh nghiệp thừa nhận dòng tiền vẫn còn rất nhiều khó khăn, đang nỗ lực tìm hướng giải quyết, tiếp tục đàm phán các phương án tái cấu trúc song song thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến hạn.

Vừa qua, tập đoàn cũng vừa thông qua phương án phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng. Chủ nợ nhận cổ phiếu phát hành thêm là 2 đơn vị gồm Công ty Novagroup và Công ty Diamond Properties, đều là các bên liên quan đến Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn. Sau giao dịch, Novagroup sở hữu 22,24% vốn, Diamond Properties nắm 7,75% vốn doanh nghiệp.