Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ 15 triệu đồng/lượng sau một tháng

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết quanh 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức thấp nhất trong khoảng một tháng trở lại đây của mặt hàng này. Thị trường vàng sẽ giao dịch trở lại vào 9h sáng nay (4/5).

Trước đó, giá vàng miếng khởi đầu tháng 4 ở mức 175-178 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, chỉ sau một tháng, giá mặt hàng này đã “bốc hơi” khoảng 12 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng gần 7%.

Nếu tính thêm chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư mua vàng đầu tháng 4 hiện chịu khoản lỗ tới 15 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới tuần trước mở đầu tuần quanh 4.685 USD/ounce, sau đó nhanh chóng tăng lên gần 4.730 USD nhưng chịu áp lực mạnh và giảm về vùng 4.560 USD. Đà giảm xuất phát từ việc giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ đi lên, củng cố kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, khiến vàng vốn là tài sản không sinh lãi trở nên kém hấp dẫn.

Sang giữa tuần, giá vàng tiếp tục lùi về gần 4.510 USD trước khi hồi nhẹ, nhưng lại chịu sức ép bán ra sau tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đồng USD được hỗ trợ thêm càng khiến vàng bị kìm hãm. Dù có nhịp phục hồi cuối tuần lên gần 4.650 USD, vàng vẫn ghi nhận tuần giảm khoảng 2%.

Kim loại quý trên đà đi xuống khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát và xung đột Mỹ - Iran chưa có nhiều tiến triển mới. Mặt khác, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và nhiều ngân hàng trung ương đã công bố giữ nguyên lãi suất, thậm chí còn đưa ra cảnh báo có thể tăng nếu giá dầu duy trì ở mức cao, gây áp lực lên lạm phát cho nhiều nước.

Khảo sát Kitco với 16 chuyên gia cho thấy 8 chuyên gia dự báo giá vàng tăng, 5 chuyên gia dự báo giảm và 3 chuyên gia dự báo giá sẽ tiếp tục ổn định trong tuần tới.

Song song đó, khảo sát với 79 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 36 người (46%) kỳ vọng giá tăng, trong khi 24 người khác (30%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 19 nhà đầu tư còn lại (24%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Tiến Tuấn).

Không ít chuyên gia nhận định giá vàng tuần này có thể tăng trong ngắn hạn sau nhịp điều chỉnh tuần qua.

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch Forexlive, nhận định các quyết định chính sách gần đây của ngân hàng trung ương đang làm thay đổi kỳ vọng lãi suất toàn cầu, đặc biệt khi giá dầu biến động mạnh khiến việc dự báo trở nên kém tin cậy.

Ông dẫn chứng việc Ngân hàng Trung ương Canada từng giả định giá dầu Brent ở mức 90 USD/thùng, nhưng thực tế có thời điểm đã vọt lên 128 USD.

Theo chuyên gia, môi trường hiện tại đặt ra thách thức lớn cho điều hành chính sách tiền tệ, khi áp lực lạm phát vẫn cao do các yếu tố như kích thích tài khóa, thuế quan và đầu tư vào AI. Điều này khiến khả năng cắt giảm lãi suất trở nên khó khăn hơn. Dù vậy, ông cho rằng chính sự bất định này lại là yếu tố hỗ trợ vàng trong dài hạn, khi thị trường thiếu một định hướng rõ ràng.

Liên quan đến Trung Đông, ông kỳ vọng xung đột có thể sớm hạ nhiệt; nếu điều này xảy ra, giá vàng có thể nhanh chóng tiến tới mốc 5.000 USD. Ngược lại, nếu căng thẳng kéo dài, một số nền kinh tế mới nổi có thể phải bán vàng để bù đắp chi phí nhập khẩu năng lượng, tạo ra kịch bản 2 chiều cho thị trường. Trong ngắn hạn, ông nghiêng nhẹ về khả năng giá vàng tăng trong tuần tới.