Novaland công bố tiến độ hoàn thiện đại đô thị Aqua City

Tập đoàn Novaland tổ chức sự kiện công bố kế hoạch hoàn thiện đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City (Ảnh: Novaland).

Sự kiện có sự hiện diện của lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại diện các sở ban ngành, đối tác chiến lược, nhà đầu tư và đông đảo cư dân Aqua City - minh chứng cho niềm tin đối với hành trình “hồi sinh” dự án trọng điểm của Novaland tại tỉnh Đồng Nai.

Aqua City là điển hình cho mô hình chính quyền - doanh nghiệp đồng hành tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đưa dự án quay lại quỹ đạo, tạo động lực mới cho thị trường bất động sản và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Novaland khẳng định sẽ tập trung toàn lực để đưa dự án về đích theo kế hoạch với sự đồng hành của các đối tác, nhà thầu uy tín trong và ngoài nước. Chủ đầu tư cho biết, hiện các ngân hàng và tổ chức tài chính đã giải ngân và cam kết cấp thêm với tổng hạn mức xây dựng hơn 18.000 tỷ đồng để Novaland có dòng tiền tiếp tục triển khai dự án.

Cụ thể, dự kiến toàn đô thị Aqua City sẽ được thi công hoàn thiện trong năm 2026. Dự án sẽ tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm trong năm 2026-2027.

Theo lộ trình, Aqua City quy mô 1.000ha sẽ được thi công hoàn thiện trong năm 2026 (Ảnh: Novaland).

Đến nay, hơn 1.000 căn nhà phố và biệt thự đã được bàn giao, hàng trăm gia đình chuyển về sinh sống, gần 2.400 bất động sản tại dự án đã được phép ký hợp đồng mua bán. Song song, Aqua City đã đưa vào vận hành nhiều tiện ích trọng điểm, mang lại sức sống mới cho toàn khu đô thị. Đơn cử như Citigym Lifestyle Center, tổ hợp quảng trường - bến du thuyền Aqua Marina, Nova Mall, Trung tâm an ninh và hệ thống clubhouse…

Theo lộ trình, Aqua City cũng sẽ triển khai bàn giao sổ hồng cho hơn 700 cư dân và khách hàng trong năm 2026.

Ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Novaland).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Đồng Nai đánh giá cao nỗ lực và tinh thần cầu thị của Tập đoàn Novaland trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương hoàn thiện pháp lý Aqua City, đưa dự án trở lại đúng hướng.

“Chúng tôi đánh giá cao tinh thần hợp tác, sự kiên trì và trách nhiệm của Tập đoàn Novaland trong quá trình đồng hành cùng chính quyền tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước - doanh nghiệp - người dân. Aqua City là một trong những dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh Đồng Nai, được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo chuỗi đô thị ven sông hiện đại, thúc đẩy phát triển hạ tầng - kinh tế - xã hội - du lịch - dịch vụ”, ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh.

Ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc tập đoàn Novaland chia sẻ tại buổi công bố kế hoạch hoàn thiện đại đô thị sinh thái ven sông Aqua City (Ảnh: Novaland).

Tại sự kiện, đại diện Tập đoàn Novaland, ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc chia sẻ: “Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban, các sở ban ngành tỉnh Đồng Nai, Aqua City đã có cơ hội vượt qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi vui mừng và cảm kích khi cuối tháng 6, UBND TP Biên Hòa đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 cho các dự án thành phần, đánh dấu việc hoàn thiện pháp lý của đô thị Aqua City. Đây là bước ngoặt lớn giúp dự án tái khởi động toàn diện".

Đại diện Tập đoàn Novaland cho biết, Đồng Nai là một trong những địa phương tiên phong hiện thực hóa Nghị quyết 68-NQ/TW của trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, thể hiện tinh thần “lắng nghe - tháo gỡ - hành động - kết quả” rõ nét. Điều đó thể hiện trong việc chỉ đạo tháo gỡ pháp lý cho Aqua City sau hơn 3 năm vướng mắc, đưa dự án quay lại đúng quỹ đạo phát triển.

Hàng nghìn cư dân, nhà đầu tư Aqua City và đối tác tham dự sự kiện bày tỏ sự phấn khởi trước sự “hồi sinh” của Aqua City (Ảnh: Novaland).

“Novaland cũng tri ân hàng chục nghìn khách hàng, nhà đầu tư đã kiên định đồng hành cùng Novaland, chia sẻ, thấu hiểu và giữ vững niềm tin trong suốt giai đoạn thử thách. Chính niềm tin đó là động lực, tài sản quý giá nhất để chúng tôi kiên trì theo đuổi mục tiêu kiến tạo những đô thị văn minh, nhân văn và đáng sống”, đại diện Tập đoàn chia sẻ.

Không khí thi công tại Aqua City, đối tác tài chính cam kết hỗ trợ hơn 18.000 tỷ đồng để Novaland thi công hoàn thiện Aqua City trong năm 2026 (Ảnh: Novaland).

Aqua City có quy mô hơn 1.000ha, bao quanh bởi 32km đường sông tự nhiên, được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái bền vững - dành tới 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng và tiện ích nội khu.

Dự án tọa lạc trên trục Hương Lộ 2, kết nối trực tiếp Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như cầu Đồng Nai 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến Metro Suối Tiên - Long Thành, cũng như động lực phát triển vượt trội từ sân bay quốc tế Long Thành.