Giá vàng giảm 12 triệu đồng trong một tháng, người mua lỗ nặng

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vàng miếng được các doanh nghiệp lớn trong nước niêm yết quanh 163-166 triệu đồng/lượng (mua - bán). Đây cũng là mức thấp nhất trong khoảng một tháng trở lại đây của mặt hàng này. Thị trường vàng hiện tại đã ngừng “nhảy” giá và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 4/5.

Trước đó, giá vàng miếng khởi đầu tháng 4 ở mức 175-178 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, chỉ sau một tháng, giá mặt hàng này đã “bốc hơi” khoảng 12 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng gần 7%.

Nếu tính thêm chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng, nhiều nhà đầu tư mua vàng đầu tháng 4 hiện chịu khoản lỗ tới 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới trong tháng 4 cũng đi ngang. Theo đó, trong tháng 4, kim loại quý bốc hơi 12,5 USD, tương đương giảm 0,27%. Hiện tại, vàng miếng giao dịch quanh 4.630 USD/ounce.

Giá vàng đang đối mặt với áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi giá dầu duy trì ở mức cao, làm gia tăng lo ngại lạm phát và buộc thị trường phải điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, một số tổ chức tài chính lớn vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này.

Diễn biến giá năng lượng leo thang đã khiến kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay gần như bị loại bỏ, qua đó làm gia tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng - vốn là tài sản không sinh lãi. Điều này đang tạo sức ép trực tiếp lên giá vàng trên thị trường quốc tế.

Trong tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất do áp lực lạm phát gia tăng, đồng thời cho biết đang cân nhắc điều chỉnh định hướng chính sách từ nới lỏng sang trung lập. Không chỉ Fed, các ngân hàng trung ương lớn khác cũng phát tín hiệu thận trọng, lựa chọn cách tiếp cận “chờ đợi và quan sát” trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu gia tăng.

Theo các chuyên gia phân tích hàng hóa của Bank of America, giá vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Ngân hàng này giữ nguyên mục tiêu giá vàng ở mức 6.000 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới.

“Giá vàng đang rơi vào một giai đoạn điều chỉnh, khi mối tương quan nghịch giữa vàng và dầu trở nên rõ nét hơn dưới tác động của lạm phát và phản ứng chính sách của Fed. Dù vậy, những lo ngại này vẫn tồn tại, và sự bất định kéo dài trong chính sách kinh tế của Mỹ, bao gồm thâm hụt ngân sách cao và đồng USD suy yếu, sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng”, báo cáo nêu.

Trong dự báo cập nhật, Bank of America đã nâng mức giá vàng trung bình năm 2026 lên 5.093 USD/ounce, cao hơn so với mức dự báo trước đó là 4.988 USD/ounce.

Adam Button, Giám đốc chiến lược thị trường tại đơn vị chuyên về giao dịch Forexlive, cho rằng diễn biến lạm phát đang tạo thêm góc nhìn cho chính sách tiền tệ của Fed. Fed đã giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách tuần trước. Tuy nhiên, một số thành viên đã thảo luận khả năng chuyển lập trường từ nới lỏng sang trung lập do rủi ro lạm phát tăng.

Adam Button cảnh báo rủi ro gia tăng khi tăng trưởng chậm lại, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Trong ngắn hạn, giá vàng nhiều khả năng duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn, nhưng biến động sẽ gia tăng. Động lực chính vẫn đến từ rủi ro địa chính trị, lạm phát cao và nhu cầu trú ẩn gia tăng. Đà tăng có thể không quá mạnh do áp lực từ chính sách tiền tệ, khi các ngân hàng trung ương vẫn thận trọng với việc cắt giảm lãi suất.

Vị chuyên gia cho rằng các nhịp điều chỉnh giảm có thể xuất hiện khi nhà đầu tư chốt lời. Mặt bằng giá được dự báo sẽ giữ ở vùng cao, với xu hướng tích lũy tăng dần nếu bất ổn toàn cầu chưa hạ nhiệt.