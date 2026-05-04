Vụ đầu độc thực phẩm trẻ em HiPP: Bắt nghi phạm, lộ lỗ hổng quản trị

Cảnh sát Áo xác nhận đã bắt giữ đối tượng bị cáo buộc đứng sau âm mưu tống tiền nhằm vào HiPP - thương hiệu thực phẩm trẻ em hữu cơ hàng đầu có lịch sử hơn 120 năm.

Thủ đoạn của nghi phạm là trộn thuốc diệt chuột vào sản phẩm đang bày bán trên kệ siêu thị để gây áp lực tài chính.

Kịch bản tống tiền bắt đầu từ một email gửi đến HiPP vào tháng 3, yêu cầu khoản tiền 2 triệu euro (khoảng 2,3 triệu USD) trong vòng 6 ngày. Nếu không đáp ứng, các sản phẩm lưu hành sẽ bị đầu độc.

Một nghi phạm 39 tuổi liên quan đến vụ việc thuốc diệt chuột bị trộn vào các lọ thức ăn trẻ em HiPP (Ảnh: DW).

Tuy nhiên, một lỗi vận hành tưởng chừng nhỏ đã khiến doanh nghiệp đánh mất “thời gian vàng” xử lý khủng hoảng. Email đe dọa được gửi đến một địa chỉ nhóm nội bộ ít được kiểm tra, khiến ban lãnh đạo chỉ phát hiện tối hậu thư sau hơn 2 tuần kể từ khi hết hạn. Thông tin này được báo Die Presse tiết lộ.

Sự chậm trễ đã đẩy doanh nghiệp vào thế bị động hoàn toàn. Kẻ tống tiền kịp ra tay trước khi bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào được triển khai, biến một lỗ hổng giao tiếp nội bộ thành rủi ro chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Ngay khi nhận diện mức độ nghiêm trọng, HiPP phát lệnh thu hồi khẩn cấp tại Áo, Cộng hòa Séc và Slovakia. Cảnh sát Đức cũng vào cuộc do các sản phẩm liên quan được sản xuất tại nhà máy ở Pfaffenhofen an der Ilm.

Theo các nguồn tin quốc tế, giới chức Áo đã phát hiện 15 microgram thuốc diệt chuột cùng một chất phụ gia độc hại chưa xác định trong một lọ “cà rốt với khoai tây” nặng 190 gram. Sản phẩm này được mua tại siêu thị Spar ở thành phố Eisenstadt. Tính đến tháng 4, 5 lọ bị can thiệp đã được thu hồi an toàn trước khi đến tay người tiêu dùng.

Để trấn an thị trường, HiPP khẳng định dây chuyền sản xuất không bị xâm phạm, và việc tẩm độc xảy ra ở khâu phân phối bán lẻ do hành vi phá hoại có chủ đích. Động thái này giúp khoanh vùng rủi ro và hạn chế nguy cơ khủng hoảng niềm tin lan rộng.

Dù nghi phạm đã sa lưới, rủi ro vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cảnh sát Áo cho biết vẫn đang truy tìm một lọ sản phẩm nghi bị đầu độc chưa được thu hồi. Báo Kronen Zeitung đưa tin nghi phạm bị bắt tại bang Salzburg, song giới chức từ chối tiết lộ thêm chi tiết để phục vụ điều tra.

Cơ quan An toàn thực phẩm và sức khỏe của Áo đã phải phát đi hướng dẫn nhận diện chi tiết cho người dân. Khách hàng được yêu cầu tránh sử dụng các sản phẩm có nhãn trắng kèm vòng tròn đỏ ở đáy lọ, nắp bị hư hỏng, thiếu niêm phong an toàn hoặc phát ra mùi lạ.

Theo cảnh báo, thuốc diệt chuột có thể làm gián đoạn quá trình sử dụng vitamin K của cơ thể, gây triệu chứng ngộ độc sau 2-5 ngày.

Vụ việc trở thành lời cảnh tỉnh rõ ràng, cho thấy trong kỷ nguyên chuỗi cung ứng toàn cầu, chỉ một mắt xích lỏng lẻo, dù là email nội bộ, cũng có thể kích hoạt khủng hoảng quy mô lớn.