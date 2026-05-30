Novaland muốn miễn trừ một số khoản thanh toán trái phiếu quốc tế

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) thông báo lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế đang lưu hành có lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn vào năm 2027.

Theo nội dung lấy ý kiến, Novaland đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời đề xuất miễn trừ liên quan đến một số đợt thanh toán đã và sẽ không thực hiện được.

Các đề xuất được thông qua cần có sự chấp thuận từ người sở hữu trái phiếu với tỷ lệ không dưới 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ bỏ phiếu theo hình thức đồng ý hoặc không đồng ý với các đề xuất sửa đổi. Ý kiến chấp thuận một khi đã được đưa ra không thể bị hủy ngang.

Thời hạn lấy ý kiến đến ngày 4/6 theo giờ London. Trong trường hợp chưa đạt tỷ lệ chấp thuận, tập đoàn có thể gia hạn quá trình lấy ý kiến thêm tối đa 5 ngày làm việc.

Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh rằng thông báo lấy ý kiến không phải là lời đề nghị mua, bán hoặc trao đổi bất kỳ loại chứng khoán nào. Doanh nghiệp khuyến nghị các trái chủ nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia tài chính, bao gồm các tác động về thuế, ngân hàng, luật sư, kế toán hoặc các đơn vị tư vấn độc lập trước khi đưa ra quyết định.

Trước đó, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2026, tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu trên cơ sở đẩy mạnh thương thảo với người sở hữu trái phiếu. Công ty cũng đang tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để tiếp tục thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần.

Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm), Đại hội cũng đã thông qua việc gia hạn thanh toán lãi, ngày đáo hạn mới được gia hạn sang ngày 16/7/2028.