"Sức khỏe" Novaland khi cổ phiếu có biến, ông Bùi Cao Nhật Quân làm sếp

Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland có diễn biến không mấy thuận lợi trong 2 phiên giao dịch sau kỳ nghỉ lễ. Ngày 4/5, mã này bất ngờ giảm hết biên độ về 19.100 đồng/đơn vị, dư mua giá sàn hơn 22,8 triệu đơn vị, thanh khoản tăng vọt lên hơn 35,2 triệu cổ phiếu.

Trong phiên sáng 5/5, tình trạng bị bán tháo vẫn tiếp diễn. Tạm chốt phiên sáng, cổ phiếu tiếp tục giảm hết biên độ, dư bán giá sàn hơn 36,6 triệu cổ phiếu - vượt con số của cả ngày hôm qua. Thanh khoản sáng nay cũng dâng cao, lên 32,5 triệu cổ phiếu, gần bằng hôm qua.

Kết quả kinh doanh phục hồi, dự án được tháo gỡ pháp lý

Diễn biến bất thường của cổ phiếu NVL diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa công bố kết quả kinh doanh có nhiều cải thiện trong năm 2025 và quý đầu năm nay, dù trước đó lỗ nặng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, Novaland đạt doanh thu 6.966 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 1.861 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ 4.395 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Theo giải trình, tập đoàn đã được hoàn nhập các khoản trích lập nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp và hoàn nhập chi phí phạt chậm nộp thuế tại dự án Lakeview City, TPHCM.

Quý đầu năm nay, Novaland ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.586 tỷ đồng, phần lớn đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Doanh nghiệp được ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án như Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram… và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 860 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ của cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, pháp lý liên tục được tháo gỡ ở các dự án trọng điểm của Novaland. Doanh nghiệp cho biết đến thời điểm hiện tại, hầu hết công trình đã khôi phục nhịp vận hành. Tính riêng các dự án đang triển khai, hơn 6.000 sản phẩm đã bàn giao, hàng ngàn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận. Các dự án trọng điểm ở TPHCM và Đồng Nai đã giải quyết xong pháp lý, tập trung tăng tốc thi công hoàn thiện.

Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tập trung hoàn thiện và nỗ lực thực hiện các cam kết tại những dự án trọng điểm như Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram; các dự án tại trung tâm TPHCM như The Grand Manhattan, Victoria Village, The Park Avenue.

Riêng năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.600 sản phẩm, hơn 4.300 sổ hồng được cấp cho các dự án ở trung tâm TPHCM, tiếp tục triển khai bán mới hơn 2.100 sản phẩm. Với quỹ đất công bố hiện có khoảng 2.400ha chưa triển khai, tập trung ở các khu vực nhiều tiềm năng về kinh tế - du lịch, Novaland cho biết sẽ khai thác có chọn lọc, tập trung vào các dự án tạo dòng tiền thực và giá trị bền vững.

Công nhân thi công tại dự án của Novaland (Ảnh: NVL).

Áp lực nợ vay vẫn còn đó, đẩy mạnh tái cấu trúc

Một trong những vấn đề Novaland tiếp tục phải đối mặt là áp lực về nợ vay. Tại ngày 31/3, doanh nghiệp vẫn nợ vay tài chính khoảng 68.970 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,15 lần

Trong khi đó, vào cuối năm 2025, doanh nghiệp vẫn để xảy ra tình trạng âm dòng tiền kinh doanh (6.145 tỷ đồng) và tập đoàn chưa thực hiện một số nghĩa vụ nợ ngắn hạn đến hạn trả liên quan đến các khoản vay, trái phiếu và các khoản nợ. Vì vậy, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh về việc nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn. Sau đó, doanh nghiệp đưa ra giải trình về các phương án như đàm phán với các bên cho vay và trái chủ để tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và lãi; thanh lý tài sản; tháo gỡ pháp lý dự án...

Tuy nhiên, áp lực vẫn đặt ra với tập đoàn bất động sản này, khi năm nay tiếp tục lên kế hoạch huy động vốn và tái cấu trúc tài chính.

Vào kỳ họp cổ đông vừa qua, doanh nghiệp đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chưa triển khai trong năm 2025 được điều chỉnh thành phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn 75% bình quân giá đóng cửa 30 phiên giao dịch trước ngày HĐQT phê duyệt phương án phát hành. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 dự kiến có quy mô hơn 111,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5% với giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu.

Về tái cấu trúc tài chính, công ty tiếp tục theo đuổi phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu trên cơ sở đẩy mạnh thương thảo với người sở hữu trái phiếu. Công ty tìm kiếm nhà đầu tư phù hợp để thực hiện các khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần. Với gói trái phiếu quốc tế trị giá hơn 300 triệu USD (lãi suất 5,25%/năm), cổ đông cũng đã thông qua việc gia hạn thanh toán lãi, thời gian đáo hạn mới được gia hạn sang ngày 16/7/2028.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát hành tối đa gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tức cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Các kế hoạch trên được dự kiến thực hiện trong năm 2026. Theo lộ trình, Công ty ưu tiên triển khai phát hành cổ phiếu thưởng trước, sau đó đến phát hành riêng lẻ, ESOP và các phương án khác.

Lãnh đạo Novaland thừa nhận thời gian qua, việc tái cấu trúc chủ yếu thông qua gia hạn và cơ cấu nợ. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng vẫn là phải trả nợ, không thể kéo dài. Hành trình này sẽ kết thúc khi doanh nghiệp bán được hàng, có dòng tiền về để thu nợ.

Chuyển giao thế hệ

Cùng với những biến động về tình hình hoạt động, Novaland vừa qua cũng có sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) nhường ghế cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân. Đồng thời, ông Nhơn cũng không còn là người đại diện pháp luật của công ty và ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc - được bổ nhiệm thay thế.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (Ảnh: NVL).

Tập đoàn cho rằng việc ông Quân giữ vai trò cao nhất tại Novaland không chỉ là sự tiếp nối thế hệ, mà còn phản ánh bước chuyển trong tư duy quản trị của Novaland, từ mô hình dẫn dắt bởi nhà sáng lập sang cấu trúc quản trị hiện đại, linh hoạt hơn, để thích ứng trong bối cảnh mới.

Tân Chủ tịch HĐQT Novaland nhiệm kỳ 2026-2031 không phải xa lạ. Ông là Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Western Washington Hoa Kỳ, năm nay 44 tuổi. Vị này từng trải qua nhiều vị trí như Tổng giám đốc Novaland (2007-2012), Thành viên HĐQT Novaland (2009-2017), Phó chủ tịch HĐQT NovaGroup (2015-6/2022 và 5/2025-4/2026), Thành viên HĐQT Nova Holding (2021-2022), Phó chủ tịch HĐQT Nova Holding (từ 2022 đến nay).

Thời gian gần đây, không chỉ Novaland mà cả công ty mẹ NovaGroup cũng tái cơ cấu bộ máy mạnh mẽ. Ngoài việc đảm nhận vị trí mới tại Novaland, ông Quân cũng mới được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT NovaGroup thay ông Bùi Thành Nhơn. Còn ông Nhơn giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding - công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.