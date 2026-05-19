Thế hệ F2 tiếp quản “ghế nóng” tại nhiều doanh nghiệp lớn

Câu chuyện của REE: Mẹ rời ghế Chủ tịch, con trai làm Tổng giám đốc

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE) công bố loạt thay đổi nhân sự cấp cao. Trong đó, bà Nguyễn Thị Mai Thanh sẽ từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên HĐQT kể từ ngày 10/7, còn ông Nguyễn Ngọc Thái Bình (con trai bà Thanh) sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ tháng 7 tới.

Doanh nghiệp cho biết việc thay đổi nhân sự nhằm tạo nền tảng vững chắc cho đội ngũ quản lý hướng tới tăng trưởng và phát triển bền vững trong tương lai. Việc bà Mai Thanh từ nhiệm cũng nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đối với vị trí Tổng giám đốc theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

Theo quy định hiện hành, đối với công ty đại chúng, Tổng giám đốc không được là người có quan hệ gia đình với Chủ tịch HĐQT.

Cũng theo doanh nghiệp, bà Mai Thanh vẫn tiếp tục tham gia định hướng chiến lược khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT. Trong vai trò trọng yếu này, bà Mai Thanh sẽ tiếp tục tham gia mật thiết vào hoạt động kinh doanh, tư vấn cho HĐQT trong việc lập kế hoạch, đánh giá và giám sát các chiến lược phát triển dài hạn của công ty.

Người thay thế bà Mai Thanh ở vị trí Chủ tịch HĐQT là ông Lee Liang Whye - đại diện của Platinum Victory, cổ đông lớn tại REE.

Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình ngồi "ghế nóng" khi đã có 18 năm làm việc tại REE và được giới thiệu là am hiểu sâu hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược phát triển. Khi đảm nhận vị trí này, ông sẽ điều hành doanh nghiệp có hơn 40 năm phát triển, hoạt động trong 4 lĩnh vực chính gồm năng lượng, cơ điện lạnh, bất động sản, nước và môi trường.

Bà Mai Thanh và ông Nguyễn Ngọc Thái Bình (Ảnh: REE).

Tính đến 31/3, vốn điều lệ doanh nghiệp vượt 40.741 tỷ đồng với vốn chủ sở hữu 24.940 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng có sự tăng trưởng kết quả kinh doanh, đặc biệt năm 2025 có doanh thu 10.012 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.529 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 27% so với thực hiện năm trước.

Tầm nhìn 10 năm tới, bà Mai Thanh đặt ra mục tiêu đưa giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt 3 tỷ USD. Trong đó, công ty sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp quan trọng trong hệ thống năng lượng quốc gia, góp mặt từ phát điện, tích trữ năng lượng và từng bước tham gia kết nối hệ thống điện. Năng lượng tiếp tục là ngành mũi nhọn với mục tiêu sở hữu và vận hành khoảng 5 GW công suất nguồn điện.

Kết quả kinh doanh của REE trong 5 năm gần nhất (Nguồn: DN).

Tuy nhiên, không phải quá trình chuyển giao nào cũng diễn ra thuận lợi. Tại Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, kế hoạch chuyển giao quyền giữa cha - con cũng từng gây sóng gió. Cuối năm 2022, ông Lê Viết Hải xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhằm đảm bảo tính pháp lý cho việc đề cử ông Lê Viết Hiếu - con trai ông Hải - đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó không thành công khi gặp sự phản đối của các thành viên khác trong HĐQT. Cuối cùng, ông Lê Văn Nam được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc thay cho ông Lê Viết Hiếu. Còn ông Hải vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Chuyển giao tại Novaland, Quốc Cường Gia Lai

Tại Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL), ông Bùi Thành Nhơn rời vị trí Chủ tịch HĐQT, nhường ghế cho con trai là ông Bùi Cao Nhật Quân. Cùng với đó, ông Bùi Thành Nhơn cũng không còn là người đại diện pháp luật của Novaland. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc tập đoàn.

Ông Bùi Cao Nhật Quân được bầu làm Chủ tịch HĐQT Novaland nhiệm kỳ 2026-2031. Tân chủ tịch sinh năm 1982, là Cử nhân Quản trị Kinh doanh Đại học Western Washington (Mỹ), từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Nova như Tổng giám đốc Novaland giai đoạn 2007-2012, Thành viên HĐQT Novaland, Phó chủ tịch HĐQT NovaGroup và Phó chủ tịch HĐQT Nova Holding.

Không chỉ tại Novaland, quá trình tái cơ cấu nhân sự còn diễn ra tại NovaGroup khi ông Quân cũng vừa được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Thành Nhơn. Trong khi đó, ông Nhơn hiện giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding - công ty mẹ nắm cổ phần chi phối NovaGroup.

Việc chuyển giao diễn ra trong bối cảnh Novaland bắt đầu ghi nhận những tín hiệu cải thiện về hoạt động kinh doanh sau giai đoạn khó khăn kéo dài. Quý I năm nay, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần hợp nhất 3.586 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và bàn giao sản phẩm tại các dự án như Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram.

Nhờ đó, Novaland báo lãi sau thuế hợp nhất 860 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ cùng kỳ năm trước.

Song song với kết quả kinh doanh khởi sắc, doanh nghiệp cho biết pháp lý tại nhiều dự án trọng điểm đã được tháo gỡ. Hầu hết công trình đã khôi phục nhịp vận hành, hơn 6.000 sản phẩm được bàn giao và hàng nghìn sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận. Các dự án tại TPHCM và Đồng Nai cũng đang được tăng tốc thi công hoàn thiện.

Dù vậy, áp lực tài chính vẫn là bài toán lớn đối với Novaland. Tính đến ngày 31/3, dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp ở mức khoảng 68.970 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,15 lần.

Một trường hợp khác là Công ty Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG), nơi quá trình chuyển giao diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đối mặt nhiều biến động pháp lý. Năm 2024, Quốc Cường Gia Lai công bố thay đổi người đại diện pháp luật sang ông Nguyễn Quốc Cường, thường được biết đến với tên gọi Cường “Đô La”. Ông Cường đồng thời đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và được đề cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay bà Nguyễn Thị Như Loan.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai - bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa cùng các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Quốc Cường sinh năm 1982, có trình độ Cử nhân Quản trị Kinh doanh. Trước đây, ông từng giữ các vị trí Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc và người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai trước khi từ nhiệm vào năm 2018 vì lý do cá nhân.

Thời điểm ông Cường rời công ty, hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai không mấy khả quan. Sau khi trở lại “ghế nóng”, ông Cường đã cho doanh nghiệp vay 30 tỷ đồng để hỗ trợ hoạt động.

Quý I năm nay, Quốc Cường Gia Lai đạt lợi nhuận tăng gần gấp đôi lên hơn 15 tỷ đồng nhờ doanh thu bán điện và hàng hóa. Doanh nghiệp cũng có bước tiến mới trong việc thanh toán khoản phải trả với Công ty Đầu tư Sunny Island trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan. Tính đến ngày 31/3, công ty đã hoàn trả 1.300 tỷ đồng liên quan vụ việc này, số nợ còn lại là 1.582,8 tỷ đồng.