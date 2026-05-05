Cổ phiếu Novaland tiếp tục giảm sàn, bị bán tháo

Cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland trong sáng nay (5/5) tiếp tục đà giảm sàn đã diễn ra từ hôm qua. Mã này sớm bị chất lệnh bán giá sàn hàng chục triệu đơn vị, trong trạng thái "trắng bên mua".

Tạm nghỉ phiên sáng, cổ phiếu công ty do ông Bùi Cao Nhật Quân làm Chủ tịch HĐQT vẫn tiếp tục giảm hết biên độ, dư bán giá sàn hơn 36,6 triệu cổ phiếu - vượt con số của cả ngày hôm qua. Thanh khoản sáng nay cũng dâng cao, lên 32,5 triệu cổ phiếu, gần bằng hôm qua.

Cha con Chủ tịch Novaland (Ảnh: NVL).

Nếu hết phiên, cổ phiếu NVL vẫn duy trì trạng thái phiên sáng thì 2 ngày liên tiếp đã giảm sàn. Diễn biến bất thường này xảy ra sau chuỗi ngày tăng mạnh của cổ phiếu địa ốc từ giữa tháng 3. Mã này đã tăng gấp đôi từ khoảng 10.300 đồng lên 20.500 đồng/đơn vị ngay trước kỳ nghỉ lễ.

Ở diễn biến khác, doanh nghiệp vừa có sự thay đổi về nhân sự cấp cao. Ông Bùi Cao Nhật Quân được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT thay cha mình là ông Bùi Thành Nhơn. Đồng thời, ông Nhơn cũng không còn là người đại diện pháp luật của công ty và ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc - được bổ nhiệm thay thế.

Quý đầu năm, Novaland báo lãi 860 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với số lỗ cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 17.876 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 59.836 tỷ đồng.