TPHCM mở chiến dịch gỡ nghẽn pháp lý, hàng trăm dự án chờ "hồi sinh"

Loạt dự án có chuyển biến pháp lý mới

Tập đoàn Novaland vừa công bố những bước tiến pháp lý mới tại 2 dự án bất động sản trọng điểm tọa lạc tại trung tâm TPHCM, gồm The Grand Manhattan, phường Cầu Ông Lãnh và Golden Mansion, phường Đức Nhuận.

Đối với dự án The Grand Manhattan, UBND TP đã có kết luận về nghĩa vụ tài chính, đảm bảo tái định cư tại chỗ cho người dân, được miễn tiền sử dụng đất. Trên cơ sở kết luận này, công ty cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đang làm việc Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Đối với dự án Golden Mansion, thành phố thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo để dự án sớm hoàn thành nghĩa vụ tài chính; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện công tác xác định giá đất, hoàn thành trong tháng 5. Ông Dương Văn Bắc - Tổng giám đốc Novaland - nói tập đoàn đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính của dự án này, là cơ sở để các cơ quan liên quan giải quyết thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng.

TPHCM đẩy mạnh gỡ vướng pháp lý nhiều dự án (Ảnh: T.N).

Chuyển biến pháp lý dự án của Novaland chỉ là một trong những trường hợp được TPHCM đẩy mạnh xử lý, tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

Theo báo cáo từ đầu tháng 5, TPHCM có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc với tổng mức đầu tư của các dự án là trên 206.000 tỷ đồng, diện tích trên 17.000 ha. Trong đó, 417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng; 393 dự án cơ bản hoàn thành việc gỡ vướng; 28 dự án, công trình, khu đất đã có chỉ đạo, định hướng và đang thực hiện tháo gỡ.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng ban hành Chỉ thị số 45 về tháo gỡ vướng mắc dự án, theo đó yêu cầu tập trung hoàn tất công tác rà soát, thanh tra và đề xuất phương án xử lý đối với các dự án, khu đất tồn đọng kéo dài theo Kết luận số 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 29/2026 của Quốc hội. UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thanh tra Thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, hoàn thành trong tháng 6.

Trong diễn biến mới nhất, lãnh đạo Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương tiếp tục theo dõi, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc theo định hướng của UBND TP; thực hiện phân loại theo từng nhóm dự án để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Nhiều “ông lớn” địa ốc vẫn mắc kẹt giữa vòng xoáy pháp lý

Bên cạnh những dự án đã xuất hiện tín hiệu tháo gỡ, thị trường vẫn còn hàng loạt dự án bất động sản tiếp tục “mắc kẹt” vì các vướng mắc pháp lý kéo dài nhiều năm. Theo tổng hợp của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) qua 6 đợt rà soát, số lượng dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài đã lên tới 120 dự án, chưa bao gồm danh mục các dự án được TPHCM thống kê riêng.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA - gọi đợt rà soát này của TPHCM là "cơ hội cuối cùng", "cơ hội quý giá" để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án tồn đọng kéo dài theo chủ trương lớn của thành phố trong việc tháo gỡ vướng mắc dự án và quản lý đầu tư.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, Công ty Quốc Cường Gia Lai có nhiều dự án đang gặp khó khăn ở các khâu chuyển nhượng, cấp giấy chứng nhận và xử lý thủ tục xây dựng tại các dự án như Cao ốc căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ Tân Thuận (Lavida Plus), Khu dân cư lô số 4 - Khu 6B - Khu chức năng số 6 Khu đô thị mới Nam Thành phố tại xã Bình Hưng...

Tập đoàn Vạn Phúc cũng phản ánh nhiều dự án quy mô lớn bị đình trệ kéo dài như dự án công viên chuyên đề - khu vui chơi giải trí thế giới nước tại phường Hiệp Bình, TPHCM. Các dự án nhà ở Vạn Phúc 1, Vạn Phúc 2, Vạn Phúc 3, Đại Nhân và Đông Nam tại khu vực Hiệp Bình cũng đang gặp khó khăn liên quan đến việc điều chỉnh chức năng nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại.

Công ty Địa ốc Hoàng Quân đề nghị bổ sung 9 dự án trên địa bàn TPHCM vào danh mục các dự án tồn đọng kéo dài cần được xử lý. Công ty TNHH Lan Anh kiến nghị bổ sung 5 dự án do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ vào danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài để được xem xét tháo gỡ.

Hay ông lớn Phát Đạt cũng lộ diện hàng loạt dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý để triển khai như dự án Kho bãi tổng hợp, dịch vụ hậu cần cảng và dịch vụ logistics Tài Tiến ở phường Tân Phước, Khu đô thị ven sông Sài Gòn, Khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Chánh Hiệp...

Tuy nhiên, với hàng loạt chỉ đạo quyết liệt cùng tiến độ rà soát, phân loại và xử lý đang được đẩy nhanh, triển vọng tháo gỡ pháp lý cho các dự án bất động sản tại TPHCM được kỳ vọng sẽ có chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.