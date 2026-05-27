Nhóm cổ phiếu "vua" không thể chống đỡ, chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 27/5, chỉ số gặp áp lực điều chỉnh bởi nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM. Trong đó, VHM lấy đi 4,05 điểm, VIC lấy 3,14 điểm của chỉ số chung. Bên cạnh đó, đà giảm của STB, FPT, VRE, VPL cũng gây áp lực.

Nhóm cổ phiếu "vua" - ngành ngân hàng - dù đã cố gắng nhưng không thể chống đỡ đà giảm. Nhiều mã tăng tốt như TCB, VPB, ACB, VIB, HDB, SHB, MSB, TPB... trong nhóm ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số. Đặc biệt, OCB giữ đà tăng mạnh nhất, tương đương mức tăng 5,73%.

Chốt phiên, VN-Index giảm 9,75 điểm, về 1.874,43 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 24.223 tỷ đồng. Các cổ phiếu giảm điểm chiếm ưu thế.

Dòng tiền của nhà đầu tư nước ngoài cũng đi theo diễn biến thị trường, khi ưu tiên bán ròng các cổ phiếu giảm điểm và mua ròng các mã tăng giá. Ở chiều bán ròng, khối ngoại xả VHM, HPG, VIC, FPT, BSR. Ngược lại ở chiều mua, MSB, MWG, ACB, VPB được gom nhiều.

Đáng chú ý, cổ phiếu AAN của Công ty Lương thực A An tiếp tục tăng trần phiên thứ 4 liên tiếp kể từ khi chào sàn HoSE vào ngày 22/5. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, mã này chinh phục mức 21.950 đồng/đơn vị, tăng 46% so với giá chào sàn. Khối lượng giao dịch đạt 27.400 đơn vị, gấp 4 lần so với ngày đầu tiên lên sàn.