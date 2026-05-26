Cháy nhà máy Tôn Hoa Sen, cổ phiếu HSG diễn biến thế nào?

Một vụ hỏa hoạn đã bất ngờ xảy ra vào 22h ngày 25/5 tại nhà xưởng của nhà máy Tôn Hoa Sen nằm trên đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (phường Phú Mỹ, TPHCM).

Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) sau đó công bố thông tin, cho biết vụ cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau 45 phút xảy ra, không có thiệt hại về người và hàng hóa. Thiệt hại về máy móc, thiết bị của dây chuyền tái sinh axit được đánh giá là không đáng kể. Toàn bộ tài sản của nhà máy cũng đã mua bảo hiểm đầy đủ. Nguyên nhân vụ cháy đang được công ty và cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cũng theo doanh nghiệp, dây chuyền tái sinh axit là dây chuyền phụ trợ, tách biệt khỏi các dây chuyền khác nên không ảnh hưởng đến các hoạt động khác. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn vẫn diễn ra bình thường.

Vụ cháy dường như cũng không gây tác động đến giá cổ phiếu HSG trên sàn chứng khoán. Ngược lại phiên hôm nay (26/5), mã này còn tăng 1,99%, lên 12.800 đồng/đơn vị. Thanh khoản ghi nhận đạt gần 9,5 triệu cổ phiếu.

Nhiều mã khác trong ngành thép cũng có đà tăng trong phiên, như HPG, NKG, TIS, TVN, GDA. Còn lại, một số cổ phiếu khác phân hóa giảm điểm, như SMC, TLH.

Về thị trường chung, VN-Index giảm 1,85 điểm về 1.884,18 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 19.739 tỷ đồng. Áp lực nằm ở nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup gồm VIC và VHM, trong đó VIC giảm 2,65% còn VHM giảm 3,09%. Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu ngành ngân hàng nâng đỡ chỉ số, như ACB, MBB, VPB, TCB, VIB, VCB, CTG...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 885 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như MSB, HPG, VIC, VHM, BSR, STB. Còn PDR, ACB, SSI, VCB, DXG, MBB... được mua nhiều.