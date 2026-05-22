VN-Index giảm sâu, cổ phiếu VND tăng trần

Phiên giao dịch thị trường ngày 22/5, cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán đồng loạt chinh phục sắc xanh. Nhiều mã thuộc ngành này nằm trong nhóm ảnh hưởng tích cực tới chỉ số, như VCI (Vietcap), VND (VNDirect), SSI (Chứng khoán SSI), TCX (Chứng khoán Kỹ thương), FTS (Chứng khoán FPT).

Đặc biệt, cổ phiếu VND của Công ty chứng khoán VNDirect gây chú ý khi tăng trần lên 17.450 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đột biến lên hơn 45,5 triệu đơn vị. Đến cuối phiên, mã này còn dư mua giá trần hơn 4,8 triệu đơn vị.

Đà hưng phấn của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh UBND TPHCM có chỉ đạo "nóng", quyết liệt tháo gỡ vướng mắc pháp lý, quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, điều chỉnh tổng mức đầu tư và giải ngân vốn cho dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Dự án này do thành viên của Trung Nam Group làm chủ đầu tư.

Vừa qua, lãnh đạo VNDirect tiết lộ hiện có dư nợ trái phiếu liên quan tới Trung Nam khoảng 4.000 tỷ đồng. Công ty đã phối hợp cùng doanh nghiệp để tái cấu trúc, cơ cấu lại các khoản nợ từng bị quá hạn hoặc chậm thanh toán, nhằm đảm bảo dòng tiền cho việc trả gốc và lãi trong các kỳ tới.

Điện Máy Xanh công bố thông tin IPO với giá 80.000 đồng/cổ phiếu (Ảnh: ĐMX).

Trong bối cảnh thị trường đón "sóng" nâng hạng, hôm nay công ty con của Đầu tư Thế Giới Di Động là Điện Máy Xanh cũng công bố chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/đơn vị. Vốn hóa dự kiến sau IPO đạt 3,9 tỷ USD. Dự kiến sau đợt chào bán, cổ phiếu ông lớn điện máy này sẽ niêm yết HOSE vào tháng 8 năm nay.

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu công ty mẹ Đầu tư Thế Giới Di Động chưa ghi nhận sự bứt phá. Phiên hôm nay, mã này giảm nhẹ 0,13%, về 79.400 đồng/đơn vị.

Về thị trường chung, VN-Index giảm gần 20 điểm, kéo chỉ số lùi về 1.877,13 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 22.315 tỷ đồng. Áp lực thị trường nằm trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, như VHM, VIC, FPT, GEX...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 3.150 tỷ đồng phiên này, áp đảo so với lực mua vào. Các mã bị bán mạnh gồm MSB, VIC, HPG, VHM, MBB, MWG, VNM, GEX, SSI...