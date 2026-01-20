Nhóm cổ phiếu tỷ phú gây áp lực, Vinamilk hưng phấn

Thị trường chứng khoán ngày 20/1 hưng phấn đầu phiên nhưng sau đó gặp áp lực điều chỉnh. Kết phiên, VN-Index giảm 2,8 điểm về 1.893,78 điểm.

Áp lực thị trường đến từ nhóm cổ phiếu liên quan các tỷ phú, đại gia đầu ngành như VIC (Vingroup), FPT, VHM (Vinhomes), HPG (Hòa Phát). Cả 4 mã này tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong đó, cổ phiếu VIC và VHM liên quan tới tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần lượt giảm 0,62% và 1,6%; FPT liên quan đại gia Trương Gia Bình giảm 1,61%; HPG liên quan tỷ phú Trần Đình Long giảm 1,6%.

Ngược lại, cổ phiếu VNM (Vinamilk) ảnh hưởng tích cực nhất đến thị trường chung. Mã này tăng 3,97% lên 73.400 đồng/đơn vị. Trong phiên, cổ phiếu sữa bùng nổ về khối lượng giao dịch với hơn 21,5 triệu đơn vị, gấp đôi hôm qua.

Cổ phiếu VNM đang ở vùng giá cao nhất một năm trở lại đây, giữa lúc cổ đông Nhà nước quyết tâm thoái vốn. Vừa qua, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 1,45 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 19/1 đến 17/2, sau lần thoái vốn bất thành trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1.566 tỷ đồng hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như GMD, VNM, VCB, VRE, VIC, VIX. Ngược lại, VPB, KBC và ACB được mua ròng nhiều nhất.