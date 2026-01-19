Chứng khoán tăng 17 điểm, "cá mập" dồn tiền mua cổ phiếu xăng dầu

Thị trường chứng khoán ngày 19/1 ghi nhận cổ phiếu ngành dầu khí có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, mã PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex là cổ phiếu duy nhất thuộc nhóm VN30 tăng trần, lên 55.600 đồng/đơn vị. Đến cuối phiên, mã này vẫn dư mua giá trần hơn 4 triệu đơn vị.

Cùng với đó, cổ phiếu GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam cũng tăng mạnh, mức tăng hơn 6%, lên 105.800 đồng/đơn vị. Một số mã khác như TOS, BSR, OIL đều giữ sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Thị trường chung tăng hơn 17 điểm, lên 1.896,59 điểm. Thanh khoản sàn HoSE duy trì ở mức 37.554 tỷ đồng. Sắc xanh phủ khắp 2 sàn.

Xu hướng dòng tiền đổ về những cổ phiếu vốn hóa lớn. Dẫn đầu xu hướng là mã VIC (Vingroup) tăng 1,3%, đóng góp hơn 3 điểm cho chỉ số chung. Tiếp theo đó, các cổ phiếu ngành ngân hàng như VPB, TCB, MBB, HDB, ACB... đều góp phần tích cực lên chỉ số.

Ngược lại, MSN (Masan) gây áp lực lên thị trường chung, khi giảm 1,47%. Một số mã khác cũng kéo lùi đà tăng thị trường như LPB, KLB, MWG, KDH, HCM.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay dồn lệnh vào cuối phiên. Nhóm này mua mạnh GAS, PLX, CTG, HPG và tập trung bán ròng HCM, MSN, VRE, MWG.