Nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng ngược dòng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 10/2, thị trường ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm sàn, đặc biệt trong nhóm VN30 có tới 4 mã giảm hết biên độ. VN-Index giảm nhẹ 0,79 điểm, còn 1.754,03 điểm, sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm cổ phiếu. Thanh khoản thị trường tiếp tục ảm đạm, giá trị giao dịch trên sàn HoSE hơn 28.400 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu dầu khí có diễn biến không mấy tích cực trong ngày hôm nay. Hàng loạt cổ phiếu lớn trong nhóm như PLX, GAS, PVC kết phiên với tình cảnh giảm sàn. Ngoài ra, BSR, PVS, OIL, PVD, PVT… dừng lại ở sắc đỏ.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu trên HoSE cũng giảm sàn như BID, DGW, GVR, DLG, DRH…

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Đi ngược lại diễn biến chung, nhóm cổ phiếu liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng được giao dịch tích cực. Cổ phiếu VIC (Vingroup) tăng trần lên 141.500 đồng/đơn vị, 3 mã còn lại gồm VHM, VRE và VPL đồng loạt chinh phục sắc xanh. Chốt phiên, cả VIC và VHM cùng ảnh hưởng tích cực nhất đến thị trường chung, giữ chỉ số giảm nhẹ.

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài đột ngột mua ròng hơn 767 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh như MBB, VIC, MWG, DCM, DPM, STB. Ngược lại, khối ngoại bán ròng VCB, BID, FPT, ACB, HPG, MSN...