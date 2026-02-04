Cổ phiếu doanh nghiệp tỷ phú Trần Đình Long gây bất ngờ

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4/2, thị trường rơi vào nhịp điều chỉnh. VN-Index giảm gần 22 điểm, về dưới 1.800 điểm. Sắc đỏ bao trùm lên chỉ số chính. Tuy nhiên trên sàn HoSE, các mã tăng điểm lại chiếm ưu thế.

Nhóm cổ phiếu liên quan các tỷ phú có diễn biến trái chiều. Duy nhất mã HPG (Hòa Phát) liên quan tỷ phú Trần Đình Long giữ sắc xanh, tăng 5,79%, còn lại các cổ phiếu khác đi ngang hoặc giảm mạnh.

Nhóm cổ phiếu tỷ phú có diễn biến trái chiều (Ảnh chụp màn hình).

Đặc biệt, mã VIC (Vingroup) liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm sàn, VHM (Vinhomes) giảm 6,17%. Cả hai cổ phiếu này gây áp lực lên thị trường chung, lấy đi của chỉ số hơn 16 điểm.

Nhóm cổ phiếu giảm liên tục khiến tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bị điều chỉnh mạnh. Theo cập nhật của Forbes vào chiều nay, giá trị tài sản của Chủ tịch Vingroup giảm 1,2 tỷ USD, còn 19,8 tỷ USD, xếp hạng 125 trên toàn cầu. Vợ ông Vượng - bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup - cũng giảm gần 157 triệu USD, còn 2,1 tỷ USD, xếp hạng 1.925.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 934 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như FPT, VIC, VHM, ACB, VPB. Ngược lại, HPG, STB được mua ròng mạnh nhất.