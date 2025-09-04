Nhiều tiền như con cháu đại gia: Chi hàng trăm tỷ đồng mua cổ phiếu

Thị trường chứng khoán được đánh giá đang vào "sóng lớn", nhiều cổ phiếu tăng mạnh thời gian vừa qua. Một số mã vốn hóa lớn còn lên đỉnh 3 năm, thậm chí cao nhất từ trước đến nay. Giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên trong tháng 8 đạt khoảng 50.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh này, con của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp cũng đăng ký giao dịch cổ phiếu công ty.

Có thể kể đến như ông Đoàn Hoàng Nam - con trai ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - đã 2 lần liên tiếp mua 52 triệu cổ phiếu HAG trong nửa cuối tháng 8 theo phương thức thỏa thuận.

Giá trị giao dịch đạt hơn 821 tỷ đồng, đưa ông Nam từ người có liên quan trở thành cổ đông công ty do chính cha mình làm lãnh đạo, với tỷ lệ sở hữu 4,92%.

Ngược lại, bầu Đức có bán thỏa thuận 25 triệu cổ phiếu HAG trong thời gian ông Nam thực hiện giao dịch, giảm tỷ lệ sở hữu về 28,84% vốn.

Nhiều giao dịch cổ phiếu trị giá hàng trăm tỷ đồng được thực hiện (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã chứng khoán: VPB), bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân là 2 con gái ông Bùi Hải Quân - Phó chủ tịch ngân hàng - đều mua thành công 20 triệu cổ phiếu mỗi người. Thời gian thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 27/8 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Với giá trung bình khoảng 33.700 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Ngân và bà Thi đã chi khoảng 674 tỷ đồng mỗi người để thực hiện giao dịch trên. Sau giao dịch, bà Ngân và bà Thi đều sở hữu 0,25% vốn VPBank.

Tại MSB (mã chứng khoán: MSB), ông Phạm Anh Quân - cháu ruột Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoàng An - đăng ký bán 605.000 cổ phiếu từ ngày 5/9 đến 29/9. Với vùng giá khoảng 18.250 đồng/cổ phiếu trong sáng nay (4/9), giá trị giao dịch của ông Quân tạm tính khoảng 11 tỷ đồng.

Tại SeABank, ông Lê Tuấn Anh - con trai bà Nguyễn Thị Nga, Phó chủ tịch thường trực ngân hàng này - đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 22/8 đến 19/9. Với giá khoảng 21.300 đồng/đơn vị, giao dịch trên dự kiến đem về gần 64 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, ở chiều ngược lại, bà Nga cũng đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu SSB để tăng tỷ lệ sở hữu lên 4,22% vốn.