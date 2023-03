Nhiều người mua hơn, dầu Nga đang ngày càng đắt

Theo Bloomberg, dầu thô và nhiên liệu của Nga đang ngày càng đắt hơn với các khách hàng từ châu Á khi ngày càng nhiều khách hàng lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ mua vào. Điều này đang gây áp lực cho các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ, vốn đã quen tiêu thụ dầu giá rẻ.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết, mức chào giá dầu thô Urals, dầu thô ESPO cũng như dầu nhiên liệu của Nga đã tăng trong những tuần qua.

Họ cho biết, ngày càng nhiều nhà máy lọc dầu lớn của tư nhân cũng như thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc như Sinopec, PetroChina và Hengli Petrochemical quan tâm đến các sản phẩm dầu Nga. Ngoài ra, nhu cầu từ Ấn Độ tăng vọt cũng khiến giá dầu Nga được giao dịch ở mức cao hơn.

Nhu cầu từ châu Á tăng vọt khiến giá dầu của Nga ngày càng đắt hơn (Ảnh: AP).

Các nhà máy lọc dầu lớn hơn hiện cũng cạnh tranh với các nhà máy lọc dầu độc lập nhỏ để mua dầu Nga giá rẻ. Dầu ESPO từ vùng Viễn Đông của Nga được đặc biệt ưa chuộng do quãng đường vận chuyển ngắn.

Theo các thương nhân, giá chào bán dầu ESPO tại cảng Kozmino giao đến Trung Quốc thường thấp hơn 6,5-7 USD/thùng so với dầu Brent. Trong khi đó, dầu Urals được vận chuyển từ các cảng phía tây của Nga có giá thấp hơn 10 USD/thùng so với dầu Brent. Nhưng hiện nay so với tháng trước, các loại dầu này đã tăng 2 USD/thùng, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ khi lệnh trừng phạt dầu Nga có hiệu lực vào ngày 5/12.

Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành khách hàng chính của dầu thô Nga khi hầu hết các quốc gia khác xa lánh dầu Nga do cuộc chiến ở Ukraine. Số liệu khách hàng sẵn sàng nhập dầu giá rẻ từ Nga, thành viên của OPEC+, đang ngày càng tăng khi nhiều người mua phớt lờ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhiều nhà nhập khẩu cảm thấy thoải mái khi sử dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro như yêu cầu bên bán xử lý khâu vận chuyển và bảo hiểm. Ngoài ra, họ cũng sử dụng các ngân hàng không thuộc các nước phương Tây quản lý và thanh toán bằng các đồng tiền khác như nhân dân tệ, rupee, dirham hay rúp…

Các thương nhân cho biết, cách tiếp cận này giúp người mua tự tin hơn để duy trì, thậm chí gia tăng lượng nhập khẩu dầu thô từ Nga mà không lo ngại đến việc phải tuân thủ mức giá trần 60 USD/thùng.

Theo Bloomberg, không rõ liệu việc nhập khẩu dầu Nga của Trung Quốc và Ấn Độ có đáp ứng các điều khoản về giá trần hay không, vì hầu hết các chuyến hàng này được bán trên cơ sở giao hàng với phí và bảo hiểm không rõ ràng. Tuy nhiên, Mỹ cho biết Ấn Độ đang tuân thủ cơ chế về giá trần.

Giá chào bán dầu nhiên liệu M-100 của Nga, một loại dầu có thể thay thế dầu thô để sản xuất xăng và dầu diesel, đã tăng cao lên 160-180 USD/tấn so với giá dầu Platts vào tháng trước khi chi phí bảo hiểm dao động quanh mức 130 USD/tấn.

Trung bình trong 4 tuần tính đến ngày 3/3, dầu Nga trên các chuyến tàu vận chuyển dầu đến châu Á, bao gồm cả trên những con tàu không có điểm đến, đã tăng lên 3,1 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi dòng chảy dầu Nga vào đầu năm ngoái.

Phó Chủ tịch S&P Global - Dan Yergin cho rằng, Nga sẽ duy trì sản lượng dầu thô lâu hơn so với ước tính. Theo ông, sản lượng dầu của Nga sẽ chỉ giảm chậm, chứ không hề giảm mạnh như dự đoán vào năm ngoái.