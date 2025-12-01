Nhiều ngân hàng siết phí từ tháng 12, tài khoản nhỏ dễ bị trừ tiền

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) mới đây thông báo áp dụng mức phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với các tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng, bắt đầu từ hôm nay (1/12). Trước đó, mức số dư để được miễn phí là 300.000 đồng/tháng.

Từ tháng này, ngân hàng cũng thu phí SMS Banking đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum với mức 90.000 đồng/quý/thuê bao, trừ trường hợp sử dụng gói Combo Casa. Chính sách thu phí dựa trên số lượng tin nhắn được nhiều ngân hàng áp dụng hơn một năm qua nhằm khuyến khích người dùng chuyển sang dịch vụ OTT miễn phí trên ứng dụng.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) cũng áp dụng biểu phí mới từ hôm nay. Các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch trong 12 tháng liên tục sẽ bị thu 10.000 đồng/tháng (chưa gồm VAT), gọi là phí “đóng băng tài khoản cá nhân”. Với tài khoản không hoạt động nhưng không đủ số dư để thu phí, ngân hàng sẽ trích toàn bộ số dư còn lại, phần chưa thu đủ sẽ được miễn.

VIB khuyến cáo, nếu không còn nhu cầu sử dụng, khách hàng nên đến chi nhánh/phòng giao dịch để đóng tài khoản. Động thái trên cho thấy ngân hàng đang làm sạch dữ liệu và chỉ duy trì các tài khoản đang hoạt động theo chủ trương chung của ngành.

Không chỉ Eximbank và VIB, nhiều ngân hàng khác cũng thu phí quản lý tài khoản theo điều kiện số dư. Tại BIDV, theo biểu phí từ 10/5, tài khoản thanh toán có số dư bình quân dưới 2 triệu đồng bị thu 5.000 đồng/tháng; từ 2 - dưới 10 triệu đồng thu 3.000 đồng/tháng; từ 10 triệu đồng trở lên được miễn phí.

Tại VPBank, với tài khoản thanh toán thường (Autolink), số dư bình quân dưới 2 triệu đồng sẽ bị thu 10.000 đồng/tháng; duy trì từ 2 triệu đồng trở lên sẽ được miễn phí. Tại MB, ngân hàng miễn phí quản lý tài khoản nếu khách hàng duy trì số dư tối thiểu 50.000 đồng.

Phần lớn các ngân hàng đang chuyển sang mô hình thu phí gắn với điều kiện sử dụng dịch vụ, cho thấy xu hướng thúc đẩy khách hàng quản lý tài khoản hiệu quả, đồng thời giảm lượng tài khoản không hoạt động trong hệ thống.