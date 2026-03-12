Đại gia thực phẩm chi gần 80 tỷ đồng "bắt đáy" cổ phiếu phiên giảm 115 điểm

Chứng khoán Rồng Việt (mã chứng khoán: VDS) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM về việc thay đổi sở hữu cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên.

Cụ thể, ngày 9/3 - phiên thị trường giảm kỷ lục 115 điểm - KIDO Foods đã thực hiện mua vào 5 triệu cổ phiếu VDS. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trực tiếp trên sàn.

Trước khi thực hiện giao dịch, cổ đông lớn này nắm giữ 21 triệu cổ phiếu, tương đương 7,72% vốn điều lệ Rồng Việt. Sau khi giao dịch, KIDO Foods đã nâng lượng sở hữu lên 26 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,56% vốn.

Với mức giá 15.800 đồng/cổ phiếu trong phiên, ước tính KIDO Foods đã chi ra số tiền khoảng 79 tỷ đồng cho giao dịch này.

Chiều ngược lại, một cổ đông lớn là ông Nguyễn Xuân Đô ghi nhận bán thành công 5 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch 9/3. Trước giao dịch, cổ đông này sở hữu hơn 21,7 triệu cổ phiếu, chiếm 7,98% vốn điều lệ.

Hình ảnh trong quảng cáo của KIDO Foods (Ảnh: KDF).

Việc ông Đô bán ra và phía KIDO Foods mua vào lượng lớn cổ phiếu VDS gây chú ý thời gian qua.

Điểm lại, ngày 28/1, KIDO Foods thông báo mua thành công 5,5 triệu cổ phiếu VDS, còn ông Đô bán thành công hơn 5,47 triệu cổ phiếu.

Sang ngày 29/1, KIDO Foods tiếp tục mua thành công 5,3 triệu cổ phiếu VDS. Ông Đô cũng bán thành công 5,3 triệu cổ, giảm lượng cổ phiếu nắm giữa xuống 31,9 triệu cổ phiếu.

Ngày 30/1, Chứng khoán Rồng Việt thông báo ông Đô bán thành công 10,2 triệu cổ phiếu. KIDO Foods công bố sở hữu thêm số lượng cổ phần tương ứng tại công ty chứng khoán này.

Hiện, thông tin về ông Đô không được công bố cụ thể.

KIDO Foods trước kia là công ty thực phẩm thuộc Tập đoàn KIDO nhưng phía tập đoàn đã chuyển nhượng 51% vốn cho Nutifood từ năm 2024. Cuối năm 2025, KIDO thông báo sẽ chuyển nhượng tiếp 49% vốn còn lại tại công ty này cho Nutifood, chính thức rút khỏi mảng thực phẩm đông lạnh, giá trị dự kiến 2.500 tỷ đồng.