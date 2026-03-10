Con trai tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo muốn mua 2 triệu cổ phiếu Vietjet

Thông báo giao dịch từ Công ty cổ phần hàng không Vietjet (Vietjet Air, mã chứng khoán: VJC), ngày 10/3, ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor - con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Nguyễn Thị Phương Thảo - vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VJC. Mục đích nhằm tăng sở hữu cổ phiếu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 13/3 đến ngày 11/4 thông qua phương thức giao dịch trên sàn và thỏa thuận.

Hiện tại, ông Victor đang nắm giữ 69.145 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 0,01% vốn điều lệ. Nếu giao dịch thành công, cá nhân này sẽ tăng sở hữu lên tương đương 0,35% vốn điều lệ.

Cùng với đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện đang trực tiếp sở hữu 47,5 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,02% vốn hãng bay.

Động thái đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu của người có liên quan diễn ra trong bối cảnh thị giá VJC đang có nhịp điều chỉnh mạnh, từ mức đỉnh hơn 200.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi cuối năm trước.

Phiên 9/3, cổ phiếu VJC giảm sàn. Chốt phiên hôm nay 10/3, cổ phiếu này đóng cửa ở mức 155.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 1,4 triệu đơn vị. Tạm tính theo mức giá hiện nay, con trai tỷ phú Thảo sẽ cần chi khoảng 310 tỷ đồng để hoàn tất mua vào lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Con trai của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (giữa) tại một sự kiện cùng mẹ (Ảnh: IT).

Tại Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long, vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 12/3 đến 10/4.

Trước giao dịch, ông Minh đang nắm giữ hơn 176 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 2,298% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất thương vụ, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên hơn 226 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,95% vốn của doanh nghiệp.

Trên thị trường, cổ phiếu HPG chốt phiên 9/3 giảm sàn xuống 25.350 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 120 triệu đơn vị. Tại mức giá này, thương vụ mua vào 50 triệu cổ phiếu của ông Minh có giá trị ước tính khoảng 1.267 tỷ đồng. Sang phiên hôm nay, cổ phiếu HPG gây chú ý khi tăng kịch trần ngay từ đầu phiên, thanh khoản đạt khoảng 91 triệu cổ phiếu được sang tay.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp niêm yết khác cũng ghi nhận động thái đăng ký mua cổ phiếu từ lãnh đạo hoặc người liên quan trong bối cảnh thị trường biến động.