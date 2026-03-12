Mẹ tổng giám đốc Hà Đô bạo chi 139 tỷ đồng gom 5 triệu cổ phiếu HDG

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - mẹ của ông Nguyễn Trọng Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) - vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu HDG với mục đích sở hữu cá nhân.

Theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/3 đến 14/4 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Dự án của Tập đoàn Hà Đô (Ảnh: HDG).

Hiện bà Hà chưa nắm giữ cổ phiếu HDG. Nếu hoàn tất giao dịch, bà dự kiến sở hữu hơn 1,35% vốn điều lệ doanh nghiệp. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/3 ở mức 27.800 đồng/cổ phiếu, số tiền bà Hà cần chi ra cho thương vụ này ước khoảng 139 tỷ đồng.

Diễn biến đăng ký mua cổ phiếu của người nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu HDG vừa có phiên tăng mạnh. Kết thúc phiên 11/3, mã này tăng kịch trần 7% so với phiên trước, lên mức 27.800 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 2 triệu đơn vị.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, ông Nguyễn Trọng Thông - nhà sáng lập và cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hà Đô - hiện là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 97,3 triệu cổ phiếu, tương đương 31,83% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ông Thông cũng là chồng của bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ông đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT vào năm 2024 với lý do tuổi tác và sức khỏe, đồng thời nhằm đảm bảo quy định pháp luật liên quan đến người có liên quan trong quản trị doanh nghiệp.

Mới đây, Tập đoàn Hà Đô công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Với gần 370 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 185 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức này.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 13/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/3 và thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25/3.

Tập đoàn Hà Đô có tiền thân là Xí nghiệp xây dựng trực thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng), được thành lập từ năm 1990. Hiện doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là bất động sản và năng lượng, với các dự án tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TPHCM.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 Hà Đô ghi nhận doanh thu thuần gần 2.786 tỷ đồng, tăng khoảng 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 944 tỷ đồng, gấp đôi kết quả năm 2024, qua đó hoàn thành khoảng 95% kế hoạch doanh thu và 89% mục tiêu lợi nhuận năm.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 27% so với kết quả thực hiện năm trước.