Dẫn đầu về tỷ lệ chi trả là Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (mã chứng khoán: HNF) với mức tạm ứng cổ tức 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Với khoảng 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả dự kiến đạt 45 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/3, giao dịch không hưởng quyền từ 23/3 và dự kiến thanh toán vào ngày 7/4.

Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH MTV DNA Holding hiện nắm giữ 56,77% vốn, ước nhận gần 26 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Trịnh Trung Hiếu sở hữu 39,09% vốn, dự kiến thu về khoảng 18 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Cầu Đuống (mã chứng khoán: CDG) dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 6%, tương ứng 600 đồng/cổ phiếu. Với hơn 3,4 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng hơn 2 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/3, giao dịch không hưởng quyền từ 24/3, thanh toán dự kiến vào ngày 2/4.

Hiện Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV là cổ đông lớn nhất, nắm 42,68% vốn, dự kiến nhận gần 871 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Phương - vợ Thành viên HĐQT Ngô Văn Chăm - sở hữu 12,39% vốn, ước nhận khoảng 253 triệu đồng.

Nhiều công ty chốt ngày “chia tiền” cho cổ đông (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cùng thời điểm, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã chứng khoán: HJS) cũng chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 8%, tương đương 800 đồng/cổ phiếu. Với 21 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 17 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/3, giao dịch không hưởng quyền từ 24/3, thanh toán dự kiến ngày 3/4.

Trong đó, công ty mẹ là Sông Đà 9 đang nắm 51% vốn, dự kiến nhận khoảng 8,5 tỷ đồng. Hai cổ đông lớn khác là Công ty cổ phần Đầu tư ICAPITAL (18,29%) và Công ty cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú (17,82%) mỗi bên dự kiến thu về khoảng 3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán: VFG) dự kiến chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 41,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả ước hơn 83 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/3, giao dịch không hưởng quyền từ 25/3 và thanh toán dự kiến vào ngày 16/4. Cổ đông lớn là Công ty cổ phần PAN Farm (nắm 51,25% vốn) dự kiến nhận gần 43 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Sông Đà 9 (mã chứng khoán: SD9) cũng thông báo chi trả cổ tức bằng tiền cho các năm 2019 và 2021 với tổng tỷ lệ 5,5%, tương đương 550 đồng/cổ phiếu (trong đó năm 2019 là 4% và năm 2021 là 1,5%). Với hơn 34 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 18,7 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/3, giao dịch không hưởng quyền từ 27/3, thanh toán dự kiến ngày 22/4.

Tổng công ty Sông Đà (mã chứng khoán: SJG) là cổ đông lớn nhất tại SD9, sở hữu 58,5% vốn, dự kiến nhận gần 11 tỷ đồng từ đợt chi trả này.