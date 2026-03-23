Nhiều công ty chốt ngày “chia tiền” cho cổ đông
(Dân trí) - Trong tuần giao dịch từ 23/3 đến 27/3, thị trường chứng khoán ghi nhận 5 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
Dẫn đầu về tỷ lệ chi trả là Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (mã chứng khoán: HNF) với mức tạm ứng cổ tức 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Với khoảng 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả dự kiến đạt 45 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/3, giao dịch không hưởng quyền từ 23/3 và dự kiến thanh toán vào ngày 7/4.
Về cơ cấu cổ đông, Công ty TNHH MTV DNA Holding hiện nắm giữ 56,77% vốn, ước nhận gần 26 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT Trịnh Trung Hiếu sở hữu 39,09% vốn, dự kiến thu về khoảng 18 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Cầu Đuống (mã chứng khoán: CDG) dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 6%, tương ứng 600 đồng/cổ phiếu. Với hơn 3,4 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng hơn 2 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/3, giao dịch không hưởng quyền từ 24/3, thanh toán dự kiến vào ngày 2/4.
Hiện Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV là cổ đông lớn nhất, nắm 42,68% vốn, dự kiến nhận gần 871 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Phương - vợ Thành viên HĐQT Ngô Văn Chăm - sở hữu 12,39% vốn, ước nhận khoảng 253 triệu đồng.
Cùng thời điểm, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã chứng khoán: HJS) cũng chốt quyền tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 8%, tương đương 800 đồng/cổ phiếu. Với 21 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi gần 17 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/3, giao dịch không hưởng quyền từ 24/3, thanh toán dự kiến ngày 3/4.
Trong đó, công ty mẹ là Sông Đà 9 đang nắm 51% vốn, dự kiến nhận khoảng 8,5 tỷ đồng. Hai cổ đông lớn khác là Công ty cổ phần Đầu tư ICAPITAL (18,29%) và Công ty cổ phần Dây điện và Phích cắm Trần Phú (17,82%) mỗi bên dự kiến thu về khoảng 3 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam (mã chứng khoán: VFG) dự kiến chi trả cổ tức đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 41,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả ước hơn 83 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 26/3, giao dịch không hưởng quyền từ 25/3 và thanh toán dự kiến vào ngày 16/4. Cổ đông lớn là Công ty cổ phần PAN Farm (nắm 51,25% vốn) dự kiến nhận gần 43 tỷ đồng.
Ngoài ra, Công ty cổ phần Sông Đà 9 (mã chứng khoán: SD9) cũng thông báo chi trả cổ tức bằng tiền cho các năm 2019 và 2021 với tổng tỷ lệ 5,5%, tương đương 550 đồng/cổ phiếu (trong đó năm 2019 là 4% và năm 2021 là 1,5%). Với hơn 34 triệu cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền chi trả khoảng 18,7 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/3, giao dịch không hưởng quyền từ 27/3, thanh toán dự kiến ngày 22/4.
Tổng công ty Sông Đà (mã chứng khoán: SJG) là cổ đông lớn nhất tại SD9, sở hữu 58,5% vốn, dự kiến nhận gần 11 tỷ đồng từ đợt chi trả này.