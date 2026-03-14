16 doanh nghiệp chốt chia tiền: SCIC, Masan sắp "bỏ túi" chục tỷ đồng

Tuần giao dịch tới (16/3-20/3), thị trường chứng khoán ghi nhận 16 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức bằng tiền mặt, trong đó mức chi trả cao nhất lên tới 88%.

Dẫn đầu về tỷ lệ cổ tức là Công ty cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã chứng khoán: HGM). Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức đợt 3 năm 2025 với tỷ lệ 88%, tương ứng 8.800 đồng/cổ phiếu.

Với khoảng 12,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến chi trả gần 111 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/3 và thời gian thanh toán dự kiến vào 9/4.

Trước đó, HGM đã tạm ứng cổ tức đợt 1 và đợt 2 với tỷ lệ lần lượt 45% và 85%. Hiện Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đang nắm giữ 23,31% vốn tại doanh nghiệp và dự kiến nhận gần 26 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức này.

Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (mã chứng khoán: CMF) cũng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 40,5 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/3 và dự kiến thanh toán vào 11/5.

Cơ cấu cổ đông lớn của Cholimex hiện có Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn nắm 40,72% vốn, dự kiến nhận khoảng 16,5 tỷ đồng cổ tức; tiếp đến là Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan sở hữu 32,83% vốn, dự kiến thu về hơn 13 tỷ đồng; và Nichirei Foods Inc (Nhật Bản) nắm 19% vốn, tương ứng khoảng 8 tỷ đồng cổ tức.

Tương tự, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán: ABT) thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Với gần 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước khoảng 42 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/3 và thời gian thanh toán dự kiến vào 16/4.

Hiện Tập đoàn PAN đang nắm giữ 76,47% vốn tại doanh nghiệp thủy sản này và dự kiến nhận về gần 32 tỷ đồng cổ tức.

Ở lĩnh vực dầu khí, Công ty cổ phần Vật tư - Xăng dầu (mã chứng khoán: COM) cũng công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 14 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả dự kiến hơn 14 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 17/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/3 và thời gian thanh toán dự kiến vào 2/4.

Theo đó, cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) hiện nắm 44,79% vốn tại COM và dự kiến nhận hơn 6 tỷ đồng cổ tức. Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM (Saigon Petro) sở hữu 39,65% vốn, tương ứng số tiền cổ tức dự kiến khoảng 5,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác cũng chốt chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, như Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã chứng khoán: THG) và Công ty cổ phần Kiên Hùng (mã chứng khoán: KHS)…