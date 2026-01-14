Bibica chốt chia cổ tức kỷ lục 373,5% trước thềm đổi chủ nước ngoài

Tại kỳ họp cổ đông bất thường vừa qua, Công ty cổ phần Bibica (mã chứng khoán: BBC) đã thông qua đề xuất tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 thêm 353,5%. Kết hợp với đợt chi trả 20% vào cuối năm 2025, tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt cho năm 2024 đạt mức kỷ lục 373,5% (tương đương mỗi cổ phiếu nhận 37.350 đồng).

Nguồn vốn thực hiện lên tới hơn 720 tỷ đồng, được huy động từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và việc hoàn nhập gần 582 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư và phát triển. Đáng chú ý, với việc nắm giữ 98,3% vốn điều lệ, Tập đoàn PAN của ông Nguyễn Duy Hưng sẽ thu về phần lớn số tiền này.

Động thái chia cổ tức cao bất thường diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin về việc PAN Group sẽ chuyển nhượng Bibica cho "đại gia" bánh snack Momogi từ Indonesia - Sari Murni Abadi (SMA). Đại diện PAN Group cũng đã xác nhận về sự hiện diện của các thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm mục tiêu mở rộng thị phần tại Đông Nam Á.

Việc chi trả cổ tức từ các quỹ dự phòng trước thềm thâu tóm được giới phân tích nhìn nhận như một bước tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông hiện hữu trước khi bàn giao doanh nghiệp.

Nguồn tin từ trang Jakarta Globe hồi tháng 11/2025 ghi nhận, Sari Murni Abadi (SMA) - nhà sản xuất bánh snack Momogi của Indonesia - đang có ý định “thâu tóm” Bibica từ Tập đoàn PAN, nhằm tăng cường hiện diện tại khu vực Đông Nam Á.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện PAN Group xác nhận hai bên có thỏa thuận hợp tác. Tuy nhiên, thương vụ vẫn đang trong quá trình thực hiện và chưa có thông tin cụ thể.

Song song với làn sóng M&A, Bibica hiện đứng trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc. Do cơ cấu cổ đông quá cô đặc (Tập đoàn PAN nắm giữ 98,3%), doanh nghiệp này không đáp ứng điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư nhỏ nắm giữ (tối thiểu 10%).

Nếu không có phương án phát hành thêm để pha loãng sở hữu, việc rời sàn là kịch bản khó tránh khỏi đối với nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam này.