Nhà sáng lập Trần Ngọc Thái Sơn từ chức CEO Tiki?

Thông tin này gây bất ngờ bởi ông Sơn là gương mặt quen thuộc trong giới khởi nghiệp Việt Nam.

Tiki là một trong số ít start up được kỳ vọng trở thành kỳ lân công nghệ tiếp theo của Việt Nam. Năm 2021, start up này gọi vốn thành công 258 triệu USD cho vòng series E. Ở vòng gọi vốn trên, Tiki được định giá ở gần mức 1 tỷ USD.

Tuy nhiên kể từ đó, Tiki có phần "hụt hơi" so với các nền tảng thương mại điện tử khác như Lazada, Shoppee và gần đây là Tiktok.

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty TNHH TI KI (đơn vị chủ quản nền tảng Tiki) được thành lập ngày 6/1/2010. Lần thay đổi đăng ký mới nhất là ngày 15/5/2023.

Thông tin về Công ty TNHH TI KI (Ảnh chụp màn hình).

Công ty có vốn điều lệ là 5.916,3 tỷ đồng. Ông Trần Ngọc Thái Sơn hiện là Tổng giám đốc đồng kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH TI KI. Thông tin cho thấy ông Sơn năm nay 42 tuổi.

Chủ sở hữu của doanh nghiệp này là Tiki Global có trụ sở tại Singapore. Tiki Global được thành lập ngày 19/5/2021. Ông Sơn cũng là người đại diện pháp luật của công ty Tiki Global.

Ngoài việc gọi vốn đầu tư, thông tin từ Cục đăng ký giao dịch bảo đảm (Bộ Tư pháp) cho biết, năm 2019 Tiki có vay 5 triệu USD từ Innoven Capital Singapore.

Tài sản thế chấp là toàn bộ số nợ trên sổ sách, toàn bộ khoản đầu tư và lợi tức trong hiện tại và tương lai, toàn bộ giấy phép, toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ, toàn bộ tài sản cố định được nêu chi tiết trong phụ lục hợp đồng vay.

Thông tin về khoản vay 5 triệu USD của Tiki với một công ty tại Singapore (Ảnh chụp màn hình).

Số liệu thống kê từ nền tảng nghiên cứu thị trường Metric cho biết trong 3 tháng đầu năm, tổng doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam gồm Shopee, Lazada, Tiktok Shop, Tiki, Sendo đạt 39.000 tỷ đồng.

Shopee hiện đứng đầu về thị phần với doanh thu 24.700 tỷ đồng, chiếm 63,1%. Doanh thu của Tiki ở mức 846,5 tỷ đồng, xếp thứ 4.

Doanh thu 3 tháng đầu năm của Tiki đứng thứ 4 trong các sàn TMĐT (Ảnh: Metric).

Theo TechinAsia, kết quả kinh doanh năm 2022 của Tiki cũng không mấy khả quan khi tổng doanh thu giảm 7% so với năm trước đó. Trong khi đó, tổng chi phí tăng 4% so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi các chi phí, mức lỗ của Tiki trong năm 2022 tăng 39% so với năm trước.

Ông Trần Ngọc Thái Sơn được giới thiệu là có bằng đại học tại New South Wales (Australia) và từng làm việc tại một số công ty như Impaq Interactive, Vega, Vinabook.

Năm 2010, ông sáng lập nên Tiki với cảm hứng từ nền tảng bán sách nổi tiếng Amazon của Jeff Bezos. Tiki là viết tắt của cụm từ "tìm kiếm và tiết kiệm".

Một số thông tin cho biết ông dành 5.000 USD để mua khoảng 100 đầu sách, bán trên nền tảng Tiki.vn. Ông cho biết không nhận được hỗ trợ tài chính từ gia đình khi khởi nghiệp do bố mẹ cũng không khá giả. Sự hậu thuẫn lớn nhất từ gia đình là về tinh thần, cho phép ông được làm điều mình muốn.

Từ nền tảng chuyên bán sách, Tiki mở rộng ra các ngành hàng khác từ đồ điện tử, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng.

Hiện nay hệ sinh thái của Tiki bao gồm: Công ty TNHH TI KI là đơn vị thiết lập, tổ chức sàn thương mại điện tử; Công ty TNHH TikiNOW Smart Logistics là đơn vị cung cấp các dịch vụ logistics đầu - cuối, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bưu chính; Công ty TNHH MTV Thương mại Ti Ki là đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn thương mại điện tử.