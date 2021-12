Acecook Việt Nam đầu tư hơn 50 triệu USD cho nhà máy rộng ngàn mét vuông, dây chuyền tự động hóa, thiết bị hiện đại và phục vụ hơn 3 tỷ sản phẩm mỗi năm cho thị trường.

Theo báo cáo hồi tháng 6 của Facts & Factors đã chỉ ra, ông lớn của ngành hàng mì ăn liền - Acecook Việt Nam đang sở hữu một trong 11 nhà sản xuất mì gói lớn nhất châu Á. Dự đoán nhu cầu tiêu thụ mì tăng cao từ trước, nhiều năm nay, Acecook Việt Nam không ngừng đầu tư hàng triệu USD để xây dựng nhà máy, trang thiết bị, phát triển nguồn nhân lực... để đẩy mạnh công suất hoạt động sản xuất của mình.

Năm 1995, Acecook tiến vào thị trường Việt Nam với một dây chuyền nhỏ lẻ. Với mong muốn phát triển thị trường và thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng, Acecook Việt Nam đã không ngừng đầu tư công nghệ, ứng dụng kỹ thuật sản xuất mới để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, gia tăng tính tiện dụng, tạo khác biệt trong cạnh tranh. Sau hơn 25 năm, doanh nghiệp đã nhân rộng hệ thống với 11 nhà máy quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành.

Nhà máy ở khu công nghiệp Tân Bình (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM) là một trong những nơi có dây chuyền sản xuất thực phẩm ăn liền hiện đại ở Đông Nam Á và đi vào hoạt động từ năm 2012, với tổng diện tích hơn một hecta cùng bốn tầng lầu, vốn đầu tư ước tính khoảng hơn 50 triệu USD.

Các chuyên gia đã thiết kế và đo đạc kỹ lưỡng, biến mảnh đất rộng lớn hơn 10.000 m2 thành hệ thống khép kín theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và thuận tiện cho hơn 1.400 cán bộ công nhân viên. Bên trong nhà máy, toàn bộ thiết bị, máy móc đều bằng vật liệu thép không gỉ, đảm bảo độ bền khi vận hành theo năm tháng. Tính hiện đại nhà máy còn thể hiện ở mức độ tự động hóa gần như 90%, giảm thiểu sự tham gia của con người. Nhờ đó, một dây chuyền của nhà máy có thể sản xuất khoảng 600 gói mì trong một phút, xét trên toàn nhà máy có thể đạt khoảng 300.000 thùng sản phẩm/nhà máy.

Để tất cả 11 nhà máy đảm sự đồng nhất về chất lượng, Acecook Việt Nam đã được chuyển giao thiết bị, công nghệ và kỹ thuật từ công ty mẹ tại Nhật Bản. Tiếp đến, đội ngũ nhân viên luôn được thực hiện đạo tạo kỹ thuật chuyên sâu để kiểm soát và quản lý chất lượng luôn ổn định, đồng bộ theo các tiêu chuẩn quốc tế đang được công ty áp dụng.

Bên cạnh yếu tố công nghệ được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh, những năm gần đây, Acecook Việt Nam đang hướng đến phát triển bền vững thông qua những hoạt động đầu tư cải thiện, thân thiện môi trường cho hệ thống nhà máy của mình.

Từ tháng 10/2020, đơn vị đã lắp đặt thêm hệ thống điện mặt trời áp mái. Với công suất lắp đặt 570 kW, hệ thống điện mặt trời này dự kiến cung cấp sản lượng trung bình khoảng 900.000 kWh/năm - tương đương với lượng điện sử dụng để sản xuất khoảng 3,6 triệu gói mì Hảo Hảo.

Hệ thống này gồm các tấm pin mặt trời tối tân do Marubeni Việt Nam cung cấp và Jesco Asia thi công, lắp đặt, với thiết bị phát điện năng lượng mặt trời năng suất cao nhất thế giới hiện nay. Ngoài hiệu quả về chi phí, sử dụng nguồn năng lượng xanh thân thiện môi trường từ mặt trời này còn góp phần giảm lượng khí thải CO2 gây ra do hiệu ứng nhà kính.

Mục tiêu của Acecook Việt Nam là phục vụ khách hàng, gia tăng lợi ích sản phẩm để tối đa hóa sự hài lòng của họ. Vì thế, với doanh nghiệp, chất lượng là điều kiện cơ bản, quan trọng nhất.

Để hiện thực hóa mục tiêu, doanh nghiệp đã đầu tư hàng triệu USD cho phòng thí nghiệm hiện đại tại TP HCM, với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tối tân cùng nguồn nhân lực chuyên môn cao trong lĩnh vực hóa sinh thực phẩm để tối ưu việc đảm bảo chất lượng. Đây là nơi làm việc của hơn 30 chuyên viên giàu kinh nghiệm, thường xuyên được đào tạo, tập huấn tại các trung tâm phân tích uy tín trong nước và tại Nhật Bản.

Theo đó, các nguyên liệu và sản phẩm đều trải qua nhiều khâu kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm với nhiều chỉ tiêu như hóa lý và vi sinh theo công bố chất lượng, non GMO, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, độc tố vi nấm trong thực phẩm… Với việc đầu tư các trang thiết bị phòng thí nghiệm cao cấp, hiện đại, chuyên biệt, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 17025:2017 (Tái chứng nhận 3 năm/lần) và phương châm vận hành phòng thí nghiệm chính xác, trung thực và khách quan, đã giúp Acecook Việt Nam đưa ra những kết quả kiểm tra nhanh chóng, kịp thời cho các hoạt động của mình. Trong đó, có thể kể đến việc giúp kiểm soát hàm chỉ số oxy hóa của dầu (Axit Value - AV) trong quá trình sản xuất luôn ổn định và tuân thủ theo quy định của Ủy ban Tiêu chuẩn Quốc tế Codex và tiêu chuẩn Việt Nam (AV 2 mg KOH/1 g dầu) để bảo đảm chất lượng dầu luôn tươi mới. Từ năm 2015, phòng thí nghiệm này đã được văn phòng công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận.

Nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư môi trường làm việc tốt nhất, mang lại hạnh phúc cho toàn thể nhân viên và đáp ứng sự phát triển ngày càng vững mạnh trong tương lai, năm 2018, doanh nghiệp khánh thành văn phòng mới tại khu công nghiệp Tân Bình, TP HCM. Công trình gồm một tầng hầm và sáu lầu với diện tích 11.433 m2, tổng vốn đầu tư 12 triệu USD và là nơi làm việc của hơn 400 nhân viên.

Trong đó, tầng trệt Instant Noodles Studio, cung cấp đầy đủ thông tin về mì ăn liền, từ nguyên vật liệu đến quy trình sản xuất và sản phẩm hoàn chỉnh, dành cho khách tham quan.

Tầng một (tầng lửng) là nhà ăn, bài trí theo phong cách trẻ trung, hiện đại như không gian quán cà phê. Tầng hai là phòng phòng thí nghiệm. Từ tầng ba đến năm là khu làm việc của nhân viên văn phòng. Trong đó, cầu thang bộ nối giữa các tầng còn có thêm "Conversation Area" với không gian mở, nhiều màu xanh, tạo cảm giác thư thái để nhân viên có thể giao lưu, thảo luận, kích thích sự sáng tạo và gia tăng hiệu quả làm việc.

Với những đặc điểm "hiện đại - tối ưu hóa các tiện ích - chất lượng và bền vững" cùng các tính năng cần có của một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm như: an toàn, vệ sinh, sạch sẽ, đơn giản và tiết kiệm năng lượng, công trình này của Acecook Việt Nam không chỉ mang tính mỹ thuật cao mà còn bền vững, thân thiện môi trường.