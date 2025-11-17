Bitcoin lao dốc, "cá voi" cười hỉ hả nhưng chuyên gia đưa cảnh báo nóng

Ngay cả những tín đồ tiền số cứng rắn nhất cũng phải thừa nhận họ đã hoang mang trong tuần qua.

Sau giai đoạn tăng trưởng ấn tượng và lập đỉnh kỷ lục chỉ vài tháng trước, thị trường crypto đang bước vào những tháng cuối năm 2025 với một màu sắc ảm đạm. Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới, đã bốc hơi khoảng 15% giá trị trong tháng qua, chính thức rơi xuống dưới mốc tâm lý quan trọng 100.000 USD.

Chỉ số "sợ hãi và tham lam" (Fear & Greed Index) của bitcoin đã lao dốc xuống mức 10, mức thấp nhất kể từ thảm họa terra luna năm 2022, báo hiệu một nỗi sợ hãi tột độ đang bao trùm thị trường. Dòng vốn rút ra khỏi các quỹ ETF bitcoin cũng rất mạnh, lên tới gần 867 triệu USD chỉ trong một ngày.

Giữa bối cảnh đó, những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành đã lên tiếng, tạo ra một bức tranh đa chiều về tương lai của tài sản kỹ thuật số.

Cuối tuần trước, bitcoin giảm về dưới 95.000 USD, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, khiến các “tín đồ” crypto cứng rắn hoang mang trước đợt giảm giá mạnh của thị trường (Ảnh: Chosunbiz).

Các "ông lớn" nói gì giữa tâm bão?

Khi được hỏi về đợt giảm giá mạnh gần đây tại sự kiện Yahoo Finance Invest, Eric Trump, Phó chủ tịch Điều hành của The Trump Organization và đồng sáng lập American Bitcoin (ABTC), đã có một phản ứng bất ngờ.

“Tôi thật sự bật cười”, ông nói. “2 năm trước, bitcoin có giá 36.500 USD. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Khoảng 102.000-105.000 USD. Dù nó từng vượt 120.000 USD, đây vẫn là một mức lợi nhuận gần 200% trong 2 năm. Mọi người lại lo lắng về sự biến động”.

Đối với Eric Trump, biến động chính là một phần của cuộc chơi. "Nếu không chịu được biến động, đừng chơi crypto. Hãy chọn trái phiếu, nơi không có biến động và chỉ nhận 3% lợi nhuận. Hãy đón nhận biến động, đón nhận tương lai. Điều đó rõ ràng đang diễn ra, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn cầu".

Cùng chia sẻ góc nhìn lạc quan, Michael Saylor, Chủ tịch điều hành của MicroStrategy và là một trong những người ủng hộ bitcoin cuồng nhiệt nhất, đã gửi một thông điệp rõ ràng tới các nhà đầu tư, đó là "HODL" (giữ chặt, không bán tháo). Ông ví giai đoạn hiện tại như một "cơn sốt vàng kỹ thuật số" và đưa ra một cột mốc quan trọng về năm 2035.

"99% tổng số bitcoin sẽ được khai thác xong vào năm 2035", Saylor nhấn mạnh. "Nếu bạn muốn có bitcoin, bạn phải mua nó từ bây giờ đến lúc đó. Tôi tin chắc rằng bitcoin sẽ trở thành lớp tài sản lớn hơn cả vàng vào năm 2035". Không chỉ nói suông, ông khẳng định MicroStrategy của mình đang tích cực mua vào trong đợt giảm giá này.

Trong khi đó, Vlad Tenev, CEO của Robinhood, lại nhìn về một tương lai xa hơn, nơi công nghệ crypto và token hóa sẽ trở thành hạ tầng chính cho tài chính toàn cầu, đặc biệt là bên ngoài nước Mỹ. Ông tin rằng crypto sẽ dần "ăn" vào thị trường tài chính truyền thống khi hệ sinh thái ngày càng hoàn thiện.

Nỗi sợ hãi và những dự báo thận trọng

Trái ngược với sự lạc quan của các "cá voi", nhiều nhà phân tích thị trường lại tỏ ra thận trọng hơn. Việc bitcoin phá vỡ vùng hỗ trợ kỹ thuật 100.000-102.000 USD được xem là một tín hiệu xấu. Dean Chen, nhà phân tích tại Bitunix, nhận định đợt giảm lần này không chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật đơn thuần.

Chuyên gia Timothy Peterson thậm chí còn cảnh báo các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho những nhịp giảm sâu hơn, với xác suất 50-75% giá sẽ tiếp tục đi xuống. Ông dự báo thị trường có khả năng chạm đáy vào tháng 12. Lập luận của ông dựa trên các chu kỳ giảm giá trong quá khứ, đặc biệt là vào tháng 11 - thời điểm các tổ chức thường xem xét lại báo cáo quý 3 và có xu hướng rút vốn khỏi các tài sản rủi ro như bitcoin.

Tuy nhiên, Peterson vẫn cho rằng có 75% khả năng bitcoin sẽ duy trì trên mốc 90.000 USD. Cùng quan điểm, chuyên gia Ted Pillows dự báo đáy của bitcoin có thể nằm quanh vùng 88.000-90.000 USD nhưng cũng cảnh báo nếu không giữ được mốc này, giá có thể quay về mức thấp của tháng 4 là 76.000 USD.

Thị trường tiền số đang ở trong một "vùng giữa khó xử", như cách nói của nhà phân tích Louis Sykes. Một bên là sự hoảng loạn của các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những tín hiệu kỹ thuật tiêu cực và các dự báo về một mùa đông khắc nghiệt. Bên còn lại là niềm tin vững chắc của người tiên phong, những tổ chức lớn vẫn âm thầm tích lũy và một tầm nhìn dài hạn về một cuộc cách mạng tài chính.

Một điểm sáng le lói là dòng vốn từ các tổ chức dường như vẫn chưa dừng lại. Bằng chứng là Đại học Harvard gần đây đã tăng lượng nắm giữ ETF Bitcoin của mình lên 442,8 triệu USD, tăng 237% so với trước đó. CEO của Cryptoquant, Ki Young Ju, cũng nhấn mạnh rằng khi dòng vốn mới tiếp tục đổ vào, bitcoin có thể hồi phục bất cứ lúc nào.