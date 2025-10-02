Nhà đầu tư đã chán chứng khoán?

Thanh khoản thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây ghi nhận sụt giảm mạnh so với những thời điểm bùng nổ hồi tháng 7-8. Phiên giao dịch hôm nay (2/10), giá trị giao dịch sàn HoSE chỉ đạt hơn 22.661 tỷ đồng, nhỉnh hơn một chút so với ngày hôm qua.

Việc nhà đầu tư dè dặt hơn trong giao dịch đã diễn ra từ tháng 9. So với mức bình quân khoảng 40.000-50.000 tỷ đồng/phiên, thậm chí lập kỷ lục lên 83.830 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 7-8 thì diễn biến hiện nay khá dè dặt.

Công ty chứng khoán Nhất Việt nhận định thanh khoản thị trường đang hạ nhiệt so với giai đoạn sôi động trước kia, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thềm nâng hạng. Giá trị giao dịch trên thị trường sụt giảm cho thấy dòng tiền lớn có xu hướng đứng ngoài quan sát. Khối ngoại liên tục bán ròng trên thị trường.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, dòng tiền từ các tổ chức trong nước lại là điểm sáng khi mua ròng hơn 9.000 tỷ đồng, đóng vai trò là trụ đỡ chính, "cân" lại toàn bộ lực bán của khối ngoại và giúp thị trường không giảm sâu.

Nghịch lý khối ngoại bán ròng có thể được lý giải là hoạt động cơ cấu lại danh mục của các quỹ thị trường cận biên trước khi Việt Nam được nâng hạng, thay vì là dấu hiệu tiêu cực. Trong khi đó, hành động mua vào quyết liệt của các tổ chức trong nước thể hiện niềm tin vững chắc vào các yếu tố nền tảng vĩ mô và triển vọng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị trường bị ảnh hưởng bởi đà giảm của các cổ phiếu vốn hóa lớn (Ảnh chụp màn hình).

Quay trở lại phiên giao dịch hôm nay, VN-Index giảm 12,34 điểm còn 1.652,71 điểm. Sắc đỏ bao trùm HoSE với 243 mã giảm.

Dòng tiền được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng như LPB, MBB, TCB, SHB, MSB, OCB... Một số mã vốn hóa lớn khác như VIC, VJC, MSN cũng góp phần "cứu" chỉ số.

Tuy nhiên, áp lực vẫn đè nặng lên chỉ số khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ, như VPB, VHM, STB, FPT, VRE... Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.348 tỷ đồng, tập trung vào các mã như VHM, FPT, VPB, STB, MWG