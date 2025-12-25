Phó Thủ tướng chỉ đạo về vụ máy bay Airbus gặp sự cố phần mềm

Sáng 25/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, chủ trì cuộc họp Ủy ban về công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm và ra mắt Ủy ban mới sau kiện toàn.

Liên quan đến thông tin cảnh báo của nhà sản xuất Airbus về nguy cơ ảnh hưởng đến một số hệ thống phần mềm trên máy bay do tác động của nhiễm điện từ trường, Phó Thủ tướng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện các thông báo, khuyến cáo của nhà sản xuất đối với các hãng hàng không và đơn vị khai thác.

Việc thực hiện phải bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình đối với các yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo khuyến cáo của nhà sản xuất tuyệt đối không chủ quan.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Văn phòng Ủy ban khẩn trương hoàn thiện phương án, trình và ban hành quyết định của cấp có thẩm quyền về việc kiện toàn, thành lập Ủy ban Hàng không dân dụng quốc gia và bộ máy làm việc. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, chủ trì cuộc họp (Ảnh: VGP).

Về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành các dự thảo nghị định về an toàn hàng không và nghị định về tổ chức, hoạt động của cơ quan điều tra an toàn sự cố, tai nạn hàng không dân dụng.

Bộ cũng cần phối hợp với ICAO tổ chức khóa đào tạo về điều tra an toàn sự cố, tai nạn hàng không dân dụng cho Ủy ban, phục vụ việc xây dựng các văn bản về thành lập, lựa chọn nhân sự và quy trình làm việc từ nay đến ngày 1/7.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì rà soát, đánh giá nguyên nhân của 114 báo cáo an toàn hàng không thuộc diện báo cáo bắt buộc phát sinh trong thời gian qua, qua đó tổng hợp, kiến nghị các biện pháp, giải pháp quản lý phù hợp; phối hợp với các bộ, ngành hoàn tất việc hướng dẫn thi hành Luật Hàng không dân dụng năm 2025.

Bộ Công an xây dựng phương án cụ thể, báo cáo rõ ràng về công tác bảo đảm an ninh hàng không, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, đánh giá lại an toàn, an ninh mạng trong hoạt động hàng không; chấn chỉnh kịp thời những nội dung chưa đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tránh nguy cơ bị xâm nhập...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an, bên cạnh việc kiểm tra, bảo đảm an ninh trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, cần xây dựng dự án hiện đại hóa công tác kiểm tra hàng hóa, hành lý, hành khách, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa văn minh, lịch sự.

Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan hàng không xem xét, phê duyệt kế hoạch diễn tập phòng, chống bạo loạn, chống thiết bị bay không người lái (drone); xây dựng các phương án cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống bạo động, tấn công bằng drone, không để bị động, bất ngờ khi xảy ra sự cố.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia, năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của ngành hàng không ước đạt 83,5 triệu hành khách (tăng 10,7% so với năm 2024), 1,5 triệu tấn hàng hóa (tăng 18,5% so với năm 2024).

Lực lượng công an và các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn hàng không cho hơn 503.000 chuyến bay; lắp đặt và triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học, nền tảng VneID làm thủ tục đi tàu bay nội địa tại tất cả các cảng hàng không trên cả nước...