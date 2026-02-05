Người trúng Vietlott 257 tỷ đồng kể gì?

Ngày 4/2, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 257 tỷ đồng đến anh N.V.N. Vé số bán tại TPHCM. Đây là giải thưởng xổ số có giá trị lớn thứ 4 từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Anh N.V.N hiện sinh sống và kinh doanh tại TPHCM. Anh có thói quen mua vé tại nhiều điểm khác nhau. Theo tin từ công ty xổ số, anh N. kể hôm đó mua vé tại 10 điểm khác nhau. Khi trúng thưởng, anh cũng chưa biết được điểm nào là điểm bán vé trúng, đến khi nghe công bố thì mới biết.

Khách trúng 257 tỷ đồng nhận giải (Ảnh: Vietlott).

Khi nghe kết quả quay số thì cũng thấy hơi nóng ruột hơn ngày thường nên sáng đến chỗ làm là dò vé luôn. Ngay khi biết trúng giải, anh N. đã gọi điện thông báo cho vợ.

Anh N. cho biết vợ chồng anh đã thống nhất sử dụng phần lớn số tiền cho các hoạt động an sinh xã hội, phần còn lại sẽ sử dụng để chăm lo cho việc học tập và tương lai của các con.

Theo quy định, anh N.V.N có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là TPHCM với tổng giá trị hơn 25,7 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.