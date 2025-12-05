Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott thu hút người chơi

Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott hiện là kênh duy nhất tại Việt Nam cho phép người chơi mua các loại hình xổ số điện toán hợp pháp. Sau gần 5 năm hoạt động, kênh đã thu hút gần 4 triệu tài khoản đăng ký.

Với ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS, người chơi từ 18 tuổi trở lên của các nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone có thể đăng ký tài khoản bằng căn cước công dân, thanh toán linh hoạt qua chuyển khoản, ví điện tử hoặc tài khoản liên kết. Chỉ với 10.000 đồng/lần dự thưởng, người chơi có thể mua vé của các xổ số tự chọn như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro, Bingo 18 và Lotto 5/35.

Giao diện ứng dụng Vietlott SMS mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người chơi (Ảnh: Vietlott)

Ra mắt từ cuối tháng 6, Lotto 5/35 thu hút thị trường với tần suất quay số mở thưởng 2 lần/ngày (13h và 21h), tăng gấp đôi cơ hội trúng thưởng cho người chơi.

Người chơi chỉ cần chọn 5 số chính trong tập hợp từ 01 đến 35, và 1 số đặc biệt từ 01 đến 12 để tạo thành bộ số dự thưởng hoàn chỉnh, có thể tự do kết hợp các con số yêu thích hoặc để hệ thống chọn ngẫu nhiên.

Bên cạnh đó, Lotto 5/35 còn có tính năng tự chọn linh hoạt, cho phép người chơi lựa chọn trước vài số, phần còn lại hệ thống sẽ tự chọn và hoàn thành bộ số dự thưởng.

Lotto 5/35 khác biệt nhờ tính năng chia giải Độc đắc. Theo đó, giải Độc đắc có giá trị khởi điểm từ 6 tỷ đồng và sẽ tích lũy tăng dần vào các kỳ quay tiếp theo nếu không có người trúng. Khi vượt mức 12 tỷ đồng, giải Độc đắc đạt điều kiện chia giải vào kỳ quay 21h ngày hôm sau nếu tiếp tục không có vé trúng.

Toàn bộ số tiền Giải Độc đắc tích lũy được sẽ chia hết cho các giải từ giải Nhất đến giải Năm theo tỷ lệ giải Nhất nhận 2/6 giá trị Độc đắc, các giải từ giải Nhì đến giải Năm mỗi giải nhận 1/6 giá trị Độc đắc.

Cơ cấu chia giải Độc đắc của xổ số tự chọn Lotto 5/35 (Ảnh: Vietlott)

Anh Nhật Tân (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: “Tôi mở ứng dụng vì tò mò, và đã thử mua vé Lotto 5/35 để dự thưởng”.

Trước đó, anh Đỗ Quốc Dũng, một trong những người đầu tiên trúng thưởng Lotto 5/35, cho hay: “Tôi ngồi với bạn bè và mở ứng dụng Vietlott SMS ra xem giải Jackpot của Power 6/55 đã tích lũy đến bao nhiêu rồi thì thấy có xổ số mới, màu sắc logo xanh khá bắt mắt nên ấn vào mua thử, không ngờ tấm vé đó đã mang đến số tiền thưởng lớn cho tôi”.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (áo xanh bên trái) và anh Đỗ Quốc Dũng (áo vest bên phải) là hai người chơi đầu tiên trúng thưởng giải Độc đắc Lotto 5/35 nhờ mua vé qua Vietlott SMS. (Ảnh: Vietlott)

Theo ghi nhận từ Vietlott, vào những kỳ chia giải Độc đắc, số lượng người mua vé bao bộ số tăng cao. Anh Minh Tuấn (40 tuổi, nhân viên IT) chia sẻ: “Ngày thường tôi luôn mua một bộ số cố định, mua hai vé cho vui nhưng hôm nào có chia giải thì tôi sẽ chuyển sang chơi bao. Có lần tôi chơi bao 12 bộ số đặc biệt và trúng lớn”.

Sự thuận tiện trong thao tác, giao diện rõ ràng và tính minh bạch giúp Vietlott SMS dần thay đổi thói quen mua vé số của người Việt. Sản phẩm mới như Lotto 5/35 không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí mà còn phù hợp với người dùng hiện đại, ưa thích sự nhanh chóng và chủ động.

