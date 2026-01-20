Một người trúng Vietlott 257 tỷ đồng

Tại kỳ quay số mở thưởng ngày 20/1 của sản phẩm Power 6/55, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã xác định được một vé trúng giải cao nhất (Jackpot 1) trị giá 257,1 tỷ đồng, được tích lũy qua hơn 3 tháng. Giải thưởng này cũng là giải giá trị lớn nhất của Vietlott từ đầu năm nay.

Công ty xổ số cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết về kênh phát hành vé trúng giải thưởng ngay sau khi hoàn thành rà soát. Theo quy định, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% và có thể nhận về khoảng 231 tỷ đồng.

Vé giấy xổ số (Ảnh: Vietlott).

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Năm ngoái, doanh thu của công ty xổ số này vượt 11% so với mục tiêu 8.750 tỷ đồng được Bộ Tài chính giao. Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do cơ quan này đại diện sở hữu 100% vốn.

Vietlott ghi nhận 32 triệu lượt trúng với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng, tức bình quân mỗi ngày khoảng 15 tỷ đồng trong năm ngoái.