Người tiêu dùng Việt Nam lạc quan nhất Đông Nam Á

Việt Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực về mức độ lạc quan của người tiêu dùng, theo ấn bản lần thứ 6 của Nghiên cứu Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN (ACSS) mới công bố.

Song song, Việt Nam cũng ghi nhận điểm số cao nhất trên Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng ASEAN do Ngân hàng UOB công bố, đạt 67 điểm - vượt xa mức trung bình khu vực là 54 và tăng thêm 3 điểm so với năm trước. Điều này phản ánh niềm tin bền vững của người tiêu dùng Việt Nam vào nền kinh tế cũng như triển vọng tài chính cá nhân.

Tại Việt Nam, hơn 8 trong 10 người tham gia khảo sát tỏ ra lạc quan về tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước, mức tăng 12 điểm phần trăm so với năm 2024. Tâm lý tích cực này được củng cố bởi các kết quả kinh tế nổi bật, trong đó tăng trưởng GDP nửa đầu năm 2025 đạt 7,52% - mức cao nhất cho giai đoạn này kể từ năm 2011.

Người tiêu dùng Việt Nam cũng thể hiện mức tự tin vượt trội so với các nước ASEAN về sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội. Niềm tin này duy trì ngay cả khi thế giới đối mặt nhiều biến động, trong đó có các chính sách thuế quan của Mỹ công bố ngày 2/4. Giá cả ổn định cùng dòng vốn FDI duy trì tích cực tiếp tục hỗ trợ triển vọng kinh tế.

Tuy nhiên, tâm lý lạc quan có đồng nghĩa với mức chi tiêu thực tế tăng tương ứng? Theo chuyên gia, rất khó để đưa ra so sánh trực tiếp vì mức sống, tỷ giá và hành vi chi tiêu giữa các quốc gia rất khác nhau.

Chuyên gia chia sẻ về tâm lý người tiêu dùng Việt Nam tại sự kiện mới đây, diễn ra ở TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Ông Paul Kim, đến từ UOB Việt Nam, cho biết nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm là lý do quan trọng tạo nên sự tự tin của người tiêu dùng. Niềm tin vào kinh tế vĩ mô chuyển hóa thành kỳ vọng tích cực về tài chính cá nhân.

Hơn 70% người được hỏi kỳ vọng tình hình tài chính sẽ cải thiện trong 12 tháng tới. Mối lo ngại về chi phí sinh hoạt giảm còn 50%. Tuy vậy, người tiêu dùng vẫn chú trọng đến sự ổn định thu nhập và khả năng đáp ứng các cam kết tài chính dài hạn, đặc biệt trong nhóm Gen Y (còn gọi là thế hệ Millennials, người sinh ra trong khoảng từ năm 1981 đến 1996).

Yếu tố dân số trẻ cũng góp phần quan trọng thúc đẩy niềm tin tiêu dùng. Bên cạnh đó, theo chuyên gia, các hành động kịp thời của Chính phủ - như việc nhanh chóng tiếp cận và thương thảo với Mỹ sau khi nước này công bố chính sách thuế quan - đã củng cố thêm niềm tin vào triển vọng kinh tế.