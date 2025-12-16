Người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD

Ngày 15/12, Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản đạt 600 tỷ USD, sau khi xuất hiện thông tin startup hàng không vũ trụ SpaceX của ông nhiều khả năng sẽ lên sàn với mức định giá khoảng 800 tỷ USD, theo Forbes.

Elon Musk hiện nắm giữ khoảng 42% cổ phần SpaceX. Theo Reuters, công ty này đang chuẩn bị các bước cho kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến diễn ra vào năm tới.

Tính đến ngày 15/12, Forbes ước tính tổng giá trị tài sản ròng của Elon Musk đạt 677 tỷ USD, tăng thêm khoảng 168 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Trong khi đó, Bloomberg Billionaires Index ghi nhận tài sản của Elon Musk tăng 167 tỷ USD trong ngày 15/12, lên mức 638 tỷ USD. Từ đầu năm đến nay, khối tài sản của ông đã tăng thêm 205 tỷ USD, tiếp tục củng cố vị thế người giàu nhất thế giới.

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Reuters).

Đáng chú ý, riêng trong phiên giao dịch ngày 15/12, cổ phiếu Tesla bật tăng gần 4% sau khi Musk cho biết hãng đang thử nghiệm dịch vụ robotaxi không cần giám sát an toàn ở ghế phụ phía trước.

Tài sản của vị tỷ phú công nghệ này còn được hỗ trợ bởi việc nắm giữ khoảng 12% cổ phần Tesla. Dù doanh số có dấu hiệu chững lại, cổ phiếu hãng xe điện này vẫn tăng 13% kể từ đầu năm.

Trước đó, vào tháng 11, các cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao trị giá 1.000 tỷ USD dành cho Musk - được xem là gói lương thưởng doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử, thể hiện sự ủng hộ đối với tầm nhìn biến Tesla thành “gã khổng lồ” về trí tuệ nhân tạo và robot.

Ngoài ra, start up trí tuệ nhân tạo xAI của Musk được cho là đang bước vào giai đoạn đàm phán nâng cao để huy động 15 tỷ USD vốn mới, với mức định giá ước khoảng 230 tỷ USD.