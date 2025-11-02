Chuẩn mực của giới siêu giàu tăng gấp đôi: 200 tỷ USD mới có chỗ

Nếu vài năm trước, 100 tỷ USD là tấm vé vàng để bước vào giới tinh hoa tài chính thế giới, thì giờ đây, luật chơi đã thay đổi. Cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đã nâng chuẩn mực của sự giàu có lên một tầm cao mới: 200 tỷ USD.

Theo Bloomberg Billionaires Index, thế giới hiện có 6 nhân vật sở hữu khối tài sản cá nhân vượt qua cột mốc này. Họ không chỉ là những tỷ phú, họ là những thế lực tài chính có giá trị ròng lớn hơn cả vốn hóa thị trường của nhiều tập đoàn hàng đầu nước Mỹ như PepsiCo, Uber, Walt Disney hay Intel (khoảng 200 tỷ USD mỗi công ty tính đến cuối tháng 10).

Câu lạc bộ 1,7 nghìn tỷ USD

6 thành viên của nhóm siêu giàu này bao gồm những cái tên quen thuộc trong giới công nghệ, bao gồm Elon Musk (CEO Tesla), Larry Ellison (đồng sáng lập Oracle), Jeff Bezos (sáng lập Amazon), Mark Zuckerberg (CEO Meta), cùng bộ đôi sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin.

Tổng tài sản của họ hiện đạt khoảng 1,7 nghìn tỷ USD. Để dễ hình dung, con số này lớn hơn GDP của nhiều quốc gia và gần gấp đôi giá trị vốn hóa 1.000 tỷ USD của Berkshire Hathaway - tập đoàn đầu tư huyền thoại của Warren Buffett với gần 400.000 nhân viên và doanh thu 371 tỷ USD năm ngoái.

Trong nhóm này, có sự phân hóa rõ rệt với hai người dẫn đầu ở một "đẳng cấp riêng". Elon Musk vẫn vững vàng ở vị trí số một với khối tài sản 457 tỷ USD. Larry Ellison theo sát phía sau với 317 tỷ USD, một cú nhảy vọt ngoạn mục trong năm nay. Các thành viên còn lại bao gồm Jeff Bezos (265 tỷ USD), Larry Page (244 tỷ USD), Mark Zuckerberg (229 tỷ USD) và Sergey Brin (228 tỷ USD).

Elon Musk dẫn đầu danh sách 6 nhân vật sở hữu khối tài sản ròng vượt mốc 200 tỷ USD (Ảnh: Indiatimes).

Cỗ máy kiếm tiền mang tên AI

Động lực chính đằng sau sự phình to tài sản này không gì khác ngoài "cơn sốt AI". Làn sóng đầu tư và kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo đã đẩy giá cổ phiếu của các ông lớn công nghệ (Big Tech) lên mức cao kỷ lục, kéo theo giá trị tài sản ròng của các cổ đông lớn nhất tăng vọt.

Chỉ tính riêng trong năm 2025 (tính đến hết tháng 10), nhóm 6 tỷ phú này đã bỏ túi thêm tổng cộng 330 tỷ USD.

Sự bùng nổ này diễn ra rất nhanh. Hồi đầu năm, chỉ có Musk, Bezos và Zuckerberg vượt qua mốc 200 tỷ USD. Nhưng chỉ trong 10 tháng, cơn sốt AI đã giúp số thành viên của câu lạc bộ tăng gấp đôi.

Người hưởng lợi ấn tượng nhất từ AI trong năm nay chính là Larry Ellison, nhà đồng sáng lập Oracle. Cổ phiếu Oracle đã tăng 54% kể từ đầu năm, giúp giá trị 40% cổ phần mà ông nắm giữ tăng vọt, mang về cho ông thêm 124 tỷ USD.

Tương tự, cổ phiếu Alphabet (công ty mẹ của Google) cũng tăng 49% trong năm nay. Mức tăng này đủ để đẩy giá trị 6% cổ phần mà Larry Page và Sergey Brin nắm giữ (mỗi người) vượt qua ngưỡng 200 tỷ USD. Chỉ riêng trong năm 2025, Page đã "giàu thêm" 76 tỷ USD và Brin là 70 tỷ USD.

Những người đang "gõ cửa"

Danh sách 200 tỷ USD chắc chắn chưa dừng lại. Ngay sát phía sau là những cái tên đang chờ thời cơ để gia nhập.

Đáng chú ý nhất là ông trùm hàng xa xỉ Bernard Arnault (Chủ tịch kiêm CEO LVMH). Dù không thuộc nhóm công nghệ, tài sản của ông vẫn tăng thêm 18 tỷ USD trong năm 2025, đạt 194 tỷ USD và đang tiến rất gần đến việc quay trở lại nhóm tinh hoa này.

Hai cái tên trực tiếp hưởng lợi từ AI và đang "gõ cửa" mạnh mẽ là Steve Ballmer (cựu CEO Microsoft) và Jensen Huang (CEO Nvidia).

Jensen Huang đang sở hữu 176 tỷ USD, tăng tới 62 tỷ USD trong năm nay. Nvidia, "át chủ bài" trong cuộc đua chip AI, vừa chạm mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD trong tuần này, với cổ phiếu tăng 51% từ đầu năm.

Steve Ballmer có 181 tỷ USD, tăng 34 tỷ USD nhờ cổ phiếu Microsoft. Gã khổng lồ phần mềm này cũng vừa vượt mốc vốn hóa hơn 4 nghìn tỷ USD (trước khi điều chỉnh nhẹ), cổ phiếu tăng 25% từ đầu năm nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào AI.

Nhìn rộng ra, trật tự tài sản toàn cầu đang thay đổi. "Người cũ" như Bill Gates hiện đã tụt xuống vị trí thấp hơn với 118 tỷ USD, sau một năm tài sản giảm đáng kể. Trong khi đó, Michael Dell (Dell Technologies) cũng chứng kiến tài sản tăng 40 tỷ USD trong năm nay, đạt 164 tỷ USD, cũng nhờ làn sóng AI.

Báo cáo từ Altrata, một công ty nghiên cứu tài sản toàn cầu, nhận định: "Cơn sốt AI không chỉ khiến người giàu càng giàu hơn mà còn mở rộng toàn bộ vũ trụ tỷ phú".

Theo Altrata, thế giới hiện có 3.508 tỷ phú, nắm giữ tổng tài sản 13,4 nghìn tỷ USD, tăng hơn 10% so với năm ngoái - một kỷ lục mới trong lịch sử.

Tuy nhiên, có một nghịch lý đáng chú ý. Song song với việc tài sản của các ông chủ công nghệ tăng vọt nhờ AI, chính các tập đoàn công nghệ lớn này lại đang tiến hành cắt giảm hàng loạt nhân sự, với lý do "tái cơ cấu" để dồn lực cho AI.

Không có gì đảm bảo rằng cơn sốt AI sẽ tiếp tục đẩy giá cổ phiếu và tài sản của giới siêu giàu lên cao mãi. Nhưng nếu xu hướng này còn duy trì, "câu lạc bộ 200 tỷ USD" chắc chắn sẽ còn trở nên đông đúc hơn trong thời gian tới.