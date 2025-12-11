Elon Musk và con đường tắt trở thành người nghìn tỷ USD ngay lập tức

Nếu như cách đây vài năm, người ta nhắc đến Elon Musk gắn liền với cuộc cách mạng xe điện Tesla, thì giờ đây, tâm điểm của dòng tiền toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ về phía bầu trời.

Câu chuyện không còn dừng lại ở những lần phóng tên lửa thành công, mà là một bài toán tài chính khổng lồ đang được phố Wall tính toán kỹ lưỡng: Liệu Elon Musk có thể trở thành người nghìn tỷ USD đầu tiên của thế giới ngay trong năm sau?

Câu trả lời dường như đang nằm trong tay SpaceX - "gã khổng lồ" hàng không vũ trụ mà Musk đang nắm quyền kiểm soát tối thượng.

Người giàu nhất thế giới có thể hơn gấp đôi khối tài sản của mình nếu SpaceX thành công niêm yết vào năm tới với mức định giá 1.500 tỷ USD (Ảnh: Getty).

Phép tính tỷ USD và con đường đến cột mốc 13 chữ số

Theo các số liệu mới nhất được Bloomberg Billionaires Index cập nhật vào tháng 12, Elon Musk đang "ngồi trên" khối tài sản trị giá khoảng 460,6 tỷ USD. Đây là một con số khổng lồ, nhưng vẫn chưa bằng một nửa chặng đường để chạm tới danh hiệu "người nghìn tỷ USD". Tuy nhiên, cục diện bàn cờ tài chính này có thể thay đổi chóng mặt chỉ sau một tiếng chuông mở cửa phiên giao dịch chứng khoán.

Giới phân tích tài chính đang dõi theo sát sao kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của SpaceX. Nếu thương vụ này diễn ra suôn sẻ với mức định giá kỳ vọng lên tới 1.500 tỷ USD, tài sản của Musk sẽ chứng kiến một cú nhảy vọt theo phương thẳng đứng, hệt như quỹ đạo bay của tàu Starship.

Hiện tại, với việc nắm giữ khoảng 42% cổ phần tại SpaceX (dựa trên hồ sơ nộp lên FCC), giá trị tài sản của Musk tại công ty này được định giá khoảng 136 tỷ USD - con số được tính toán thận trọng dựa trên các giao dịch thứ cấp và mức chiết khấu thanh khoản cho công ty tư nhân. Tuy nhiên, nếu SpaceX niêm yết và đạt mức vốn hóa 1.500 tỷ USD, giá trị số cổ phần này sẽ ngay lập tức phình to lên mức 625 tỷ USD.

Khi cộng gộp khoản lợi nhuận khổng lồ này với số cổ phần ông đang nắm giữ tại Tesla và các doanh nghiệp khác, tổng tài sản ròng của Elon Musk sẽ chạm ngưỡng 952 tỷ USD. Chỉ cần một biến động nhẹ của thị trường, mốc 1.000 tỷ USD sẽ bị chinh phục. Kịch bản này hoàn toàn khả thi, mở ra con đường thứ hai rõ ràng hơn bao giờ hết cho vị tỷ phú, bên cạnh gói thù lao kỷ lục tại Tesla vốn đòi hỏi những điều kiện khắt khe hơn nhiều.

Để dễ hình dung về quy mô, một thương vụ IPO trị giá 1.500 tỷ USD của SpaceX sẽ gần tương đương với kỷ lục 1.700 tỷ USD mà tập đoàn dầu khí Saudi Aramco từng thiết lập vào năm 2019.

Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ: Aramco là gã khổng lồ dầu mỏ với doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm, trong khi SpaceX là đại diện cho công nghệ tương lai với doanh thu khiêm tốn hơn nhiều (dự kiến khoảng 15 tỷ USD trong năm nay). Điều này cho thấy sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào "giấc mơ vũ trụ" lớn đến mức nào.

Canh bạc 2026 và "cơn đau đầu" dễ chịu của người giàu nhất hành tinh

Theo nguồn tin độc quyền từ Reuters, guồng quay cho thương vụ lịch sử này đã bắt đầu lăn bánh. SpaceX được cho là đang thảo luận với các ngân hàng để thực hiện đợt chào bán cổ phiếu vào khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2026.

Mục tiêu huy động vốn lên tới hơn 25 tỷ USD, phục vụ cho những tham vọng viễn tưởng như: mở rộng mạng lưới Internet vệ tinh Starlink (bao gồm dịch vụ trực tiếp đến thiết bị di động), hoàn thiện chương trình tên lửa Starship cho sứ mệnh Sao Hỏa, và thậm chí là xây dựng các trung tâm dữ liệu ngay trên quỹ đạo.

Bối cảnh thị trường cũng đang ủng hộ Musk. Sau 3 năm trầm lắng, thị trường IPO toàn cầu được dự báo sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2026. SpaceX, cùng với những cái tên đình đám như OpenAI hay Anthropic, được ví như những ngòi nổ kích hoạt lại sự hưng phấn của dòng vốn đầu tư mạo hiểm.

Samuel Kerr, một chuyên gia cấp cao tại Mergermarket, nhận định SpaceX đã nằm trong "danh sách mơ ước" của giới đầu tư suốt nhiều năm qua, đại diện cho một mặt trận then chốt về quốc phòng và hạ tầng công nghệ tương lai.

Tuy nhiên, việc đưa SpaceX lên sàn chứng khoán sẽ đặt Elon Musk vào một tình thế "lưỡng nan" hiếm thấy trong lịch sử quản trị doanh nghiệp.

Ông Dan Coatsworth, giám đốc thị trường tại AJ Bell, đã đưa ra một nhận định đầy sức nặng: "Thật khó để hình dung một cá nhân có thể điều hành cùng lúc 2 công ty đại chúng trị giá trên 1.000 tỷ USD". Nếu SpaceX IPO thành công, áp lực từ cổ đông đại chúng sẽ gia tăng khủng khiếp, buộc Musk có thể phải đưa ra lựa chọn đau đớn: dồn toàn lực cho Tesla hay chuyển trọng tâm sang đế chế vũ trụ SpaceX.

Dù vậy, với phong cách của Musk, những quy chuẩn thông thường dường như không tồn tại. Nếu cả Tesla và SpaceX chưa đủ để đưa ông chạm mốc nghìn tỷ USD, trong tay ông vẫn còn "quân bài tẩy" xAI - công ty trí tuệ nhân tạo vừa đạt định giá 200 tỷ USD vào tháng 9 vừa qua.