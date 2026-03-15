Nghịch lý dầu vượt 100 USD, vàng lại giảm: Nên mua hay bán?

Lâu nay thị trường tài chính luôn mặc định một quy tắc bất thành văn: Thế giới bất ổn, vàng sẽ lên ngôi. Nhưng khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang đẩy giá dầu thô vọt qua mốc 100 USD/thùng, giá kim loại quý lại có cú trượt dài đầy bất ngờ.

Việc vàng bốc hơi hàng trăm USD chỉ trong vài phiên giao dịch đang tạo ra một bài toán hóc búa cho các nhà đầu tư Việt Nam lẫn quốc tế: Đây là cơ hội ngàn vàng để tích lũy hay là dấu hiệu của một đợt suy thoái sâu hơn?

Giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông nhưng vàng lại giảm trong nhiều phiên gần đây (Ảnh: 247wallst).

Giải mã nghịch lý: Vì sao vàng "lệch nhịp"?

Theo dữ liệu từ Investing News, đầu tháng 3, giá vàng thế giới từng vọt lên mức đỉnh 5.400 USD/ounce khi xung đột tại khu vực Trung Đông bắt đầu bùng phát. Tâm lý tìm kiếm hầm trú ẩn an toàn đã kích hoạt dòng tiền khổng lồ đổ vào kim loại quý.

Thế nhưng, đà tăng này không kéo dài. Đến giữa tháng, giá vàng đã nhanh chóng xuyên thủng các mốc hỗ trợ, lùi sâu về sát vùng 5.000 USD/ounce.

Sự trượt dốc này khiến nhiều người bối rối. Theo Times of India (TOI), các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng có một sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô đang bóp nghẹt đà tăng của vàng.

Ông Ponmudi R, Tổng giám đốc công ty Enrich Money giải thích trên TOI rằng cú tăng sốc của giá dầu cùng những rủi ro địa chính trị ban đầu đã kích hoạt tâm lý "né rủi ro" trên diện rộng. Khi thị trường hoảng loạn, tiền mặt mới là vua. Giới đầu tư buộc phải thanh lý tài sản, kể cả hầm trú ẩn như vàng, để đáp ứng yêu cầu ký quỹ hoặc tái cân bằng danh mục đầu tư.

Bên cạnh đó, áp lực chốt lời là không thể phủ nhận. Xuyên suốt năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, vàng đã trải qua một chu kỳ tăng giá rực rỡ. Khi biến động xuất hiện, việc khóa lợi nhuận là phản xạ tự nhiên của dòng tiền thông minh.

Tuy nhiên, "kẻ ngáng đường" lớn nhất của vàng lúc này chính là đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, dòng vốn thay vì chỉ trú ẩn vào vàng đã ồ ạt chảy vào đồng bạc xanh.

Việc USD mạnh lên khiến vàng - tài sản được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt đỏ và kém hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Giá vàng hiện đang giảm về sát mốc 5.000 USD/ ounce (Ảnh: Longbridge).

Giá dầu tăng, lạm phát và nghịch lý dòng tiền

Theo Reuters, nguyên nhân sâu xa chi phối mọi ngóc ngách của thị trường tài chính hiện tại nằm ở eo biển Hormuz - yết hầu của ngành năng lượng toàn cầu.

Ngân hàng Barclays vừa nâng dự báo giá dầu Brent trong năm 2026 lên mức 85 USD/thùng do sự sụt giảm nghiêm trọng của dòng chảy dầu qua tuyến hàng hải này. Hiện tại, hơn 10 triệu thùng/ngày đã bị gián đoạn tại các quốc gia vùng Vịnh.

Thậm chí, Barclays cảnh báo nếu tình trạng này kéo dài từ 4-6 tuần, giá dầu Brent có thể thiết lập mặt bằng mới quanh mốc 100 USD/thùng. Thực tế trên bảng điện, hợp đồng dầu Brent kỳ hạn đã chốt ở mức trên 103 USD/thùng vào giữa tháng 3.

Khi giá dầu neo cao, lạm phát lập tức trở thành bóng ma ám ảnh các nền kinh tế lớn. Theo Investing News, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 2 đã tăng 2,4%, và đây là con số được thu thập trước khi căng thẳng năng lượng bùng phát.

Bà Ipek Ozkardeskaya, chuyên gia tại Swissquote, cảnh báo chi phí lương thực toàn cầu có thể tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân là giá phân bón, vốn phụ thuộc vào khí tự nhiên, có thể bị đẩy lên khi thị trường năng lượng biến động.

Trong bối cảnh đó, ông Jigar Trivedi, chuyên gia tại IndusInd Securities, cho rằng giá dầu tăng đang tạo áp lực lên thị trường vàng. Khi nguy cơ lạm phát cao hơn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn.

Lãi suất cao khiến vàng kém hấp dẫn hơn so với các tài sản có lợi suất như trái phiếu. Điều này làm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng tăng lên, từ đó tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Một nghịch lý khác cũng xuất hiện trên thị trường tài chính toàn cầu. Theo Business Insider, giáo sư tài chính Derek Horstmeyer tại Đại học George Mason cho biết mỗi khi thế giới biến động, dòng vốn quốc tế vẫn có xu hướng chảy về đồng USD.

Vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu giúp USD duy trì sức hút mạnh với nhà đầu tư. Điều này giải thích vì sao đồng bạc xanh thường tăng giá trong các giai đoạn bất ổn.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ lại cho thấy khả năng chống chịu khá tốt. Chỉ số S&P 500 chỉ giảm khoảng 2% trong vòng một tháng, dù giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng.

Theo ông Horstmeyer, nguyên nhân là cấu trúc của thị trường chứng khoán Mỹ đã thay đổi. Các tập đoàn công nghệ hiện chiếm tỷ trọng lớn và ít phụ thuộc vào dầu mỏ hơn so với các doanh nghiệp công nghiệp trước đây.

Tuy nhiên, tác động của giá năng lượng cao vẫn sẽ lan rộng sang nền kinh tế thực. Giá xăng tại Mỹ hiện dao động khoảng 3-4 USD/gallon và có thể duy trì trong thời gian tới.

Điều đó đồng nghĩa người tiêu dùng và nhiều doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với chi phí sinh hoạt và sản xuất tăng cao, qua đó tạo thêm áp lực lên lạm phát toàn cầu.

Eo biển Hormuz - yết hầu của ngành năng lượng toàn cầu - được cho là nguyên nhân sâu xa chi phối mọi ngóc ngách của thị trường tài chính (Ảnh: NDTV).

Nhà đầu tư nên làm gì lúc này?

Dù giảm trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia cho rằng triển vọng dài hạn của vàng vẫn khá tích cực.

Theo báo cáo của quỹ Tata Mutual Fund được trích dẫn trên TOI, các yếu tố cấu trúc hỗ trợ giá vàng trong dài hạn vẫn cực kỳ vững chắc. Đó là sự phân mảnh địa kinh tế toàn cầu, nguồn cung khai thác ngày càng hạn chế và đặc biệt là cơn khát vàng không đáy của các ngân hàng trung ương.

Trong thập kỷ qua, lượng vàng được các định chế tài chính quốc gia mua vào đã tăng gần gấp đôi nhằm giảm sự phụ thuộc vào tiền pháp định.

Đợt sụt giảm từ 5.400 USD xuống sát 5.000 USD/ounce được nhiều chuyên gia đánh giá là một nhịp điều chỉnh lành mạnh và cần thiết sau chu kỳ tăng nóng. Tata Mutual Fund nhấn mạnh: Mỗi đợt giá giảm do USD tăng hoặc căng thẳng hạ nhiệt chính là thời điểm lý tưởng để tích lũy.

Quan điểm này cũng được nhiều nhà phân tích chia sẻ. Theo họ, khi “phần bù rủi ro” từ các yếu tố địa chính trị giảm dần, thị trường sẽ quay lại tập trung vào các yếu tố cơ bản như chính sách tiền tệ, chỉ số USD và nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương.

Không riêng gì vàng, bạc cũng đang mở ra cơ hội lớn. Dù bốc hơi khoảng 5% giá trị ngay khi xung đột nổ ra, bạc lại sở hữu bệ phóng kép.

Ngoài tính chất trú ẩn, kim loại này còn là nguyên liệu không thể thay thế trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của tương lai như năng lượng tái tạo, sản xuất linh kiện điện tử và chip. Mức giá chiết khấu hiện tại là thời điểm lý tưởng để áp dụng chiến lược giải ngân từng phần cho tầm nhìn trung và dài hạn.

Nhìn rộng hơn, diễn biến của thị trường trong giai đoạn này cho thấy một điều: vai trò trú ẩn của vàng vẫn tồn tại, nhưng không phải lúc nào cũng vận động theo cách đơn giản.

Trong ngắn hạn, giá dầu, lạm phát và chính sách tiền tệ của Fed đang là những yếu tố chi phối mạnh hơn. Nhưng về dài hạn, vàng vẫn được xem là một phần quan trọng trong danh mục phòng thủ của nhiều nhà đầu tư.

Giữa bối cảnh vĩ mô biến thiên khôn lường, giáo sư Horstmeyer cho biết việc đoán đỉnh hay dò đáy là một trò chơi rủi ro. Thay vì đặt cược tất tay theo những tin tức ngắn hạn, nhà đầu tư nên phân bổ danh mục hợp lý, nương theo xu hướng dài hạn của thị trường và chỉ điều chỉnh khi các nền tảng vĩ mô thực sự thay đổi.

Vàng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn luôn là tấm lá chắn vững chắc cho danh mục trước những cơn địa chấn của thời cuộc.