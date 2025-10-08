Ngành nào hưởng lợi khi chứng khoán được nâng hạng?

Công ty Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) nêu quan điểm trong ngắn hạn, nếu thị trường Việt Nam được chính thức nâng hạng từ tháng 9/2026 thì năm nay là giai đoạn phù hợp để nhà đầu tư tích lũy những cổ phiếu hưởng lợi từ câu chuyện nâng hạng.

Về mặt dài hạn, sau thời điểm giải ngân chính thức (cách 6 tháng tới 1 năm so với thời điểm chính thức có thông tin nâng hạng), vốn hóa thị trường ở đa số các quốc gia đã được nâng hạng trong quá khứ đều cho thấy mức tăng trưởng tốt tới thời điểm hiện tại.

Nếu nâng hạng thành công, cổ phiếu cần đạt yêu cầu mới của FTSE để lọt vào danh sách lựa chọn như vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài... Cổ phiếu nhiều ngành sẽ có ưu thế như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ...

Trong đó, Mirae Asset đánh giá cao nhóm ngành chứng khoán, là nhóm hưởng lợi trực tiếp nếu thị trường nâng hạng thành công. Cùng với việc thu hút dòng vốn ngoại, thanh khoản thị trường dự kiến tăng cao. Tâm lý đầu tư cải thiện kéo theo dư nợ cho vay ký quỹ tăng, hoạt động tự doanh tích cực tạo kỳ vọng tăng trưởng cho nhóm ngành chứng khoán.

Nhà đầu tư nên xem xét các cổ phiếu hưởng lợi từ nâng hạng (Ảnh: Hữu Khoa).

Công ty Chứng khoán VPBank ước tính giá trị dòng vốn thụ động và chủ động ước tính chảy vào thị trường Việt Nam ước đạt khoảng 3-7 tỷ USD trong giai đoạn sau khi quyết định nâng hạng có hiệu lực. Việc loại bỏ yêu cầu pre-funding (nộp tiền trước khi giao dịch) sẽ khuyến khích các nhà đầu tư tổ chức tham gia, giúp thị trường gia tăng giá trị giao dịch hàng ngày lên mức 2-3 tỷ USD, tạo thanh khoản tốt hơn, phát triển ổn định hơn.

Dòng vốn lớn hơn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO), niêm yết mới gia tăng lượng hàng hóa cho thị trường và mở rộng quy mô vốn hóa.

Thị trường chứng khoán sẽ trở thành kênh huy động vốn hiệu quả hơn, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm 2025 và hai con số từ 2026-2030. Cú huých này giúp doanh nghiệp đẩy mạnh cải cách, nâng cao tiêu chuẩn hoạt động đồng thời cũng giúp cải thiện năng lực quản trị công ty.

Từ đó, công ty chứng khoán trên đưa ra danh sách 15 cổ phiếu hưởng lợi gồm những cái tên đầu ngành bất động sản, công nghệ, ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán...

Công ty Chứng khoán SHS thì tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đảm bảo loạt tiêu chí vượt trội do FTSE đưa ra như mức vốn hóa thị trường, tỷ lệ free float (tự do chuyển nhượng), quy định hạn chế sở hữu nước ngoài, yêu cầu về thanh khoản...

Một số chuyên gia đưa ra khuyến nghị tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, đầu tư công, bất động sản và năng lượng hoặc nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư không nên tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.