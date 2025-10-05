Giải ngân 100% vốn đầu tư công sẽ không gây áp lực quá lớn lên lạm phát

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh rằng nếu không thực hiện tốt hoặc không đạt được mục tiêu giải ngân đầu tư công thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng.

Kế hoạch giải ngân 100% vốn đầu tư công

Chính vì vậy, Chính phủ đã và đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phối hợp với các doanh nghiệp, các địa phương để đảm bảo triển khai hiệu quả, gắn với các yếu tố môi trường, phát triển bền vững.

Về lo ngại liên quan đến lạm phát, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng, việc giải ngân vốn đầu tư công đã được tính toán trong tổng thể điều hành kinh tế.

Việc hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân sẽ không gây áp lực quá lớn lên lạm phát mà ngược lại, sẽ tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế, góp phần kiểm soát tốt các chỉ tiêu vĩ mô đã đề ra trong năm nay.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đến ngày 30/9, giải ngân vốn đầu tư công cả nước đạt trên 51% kế hoạch. Mục tiêu và hành động của Chính phủ là giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Phó Thủ tướng, tổ trưởng các tổ để nắm bắt, hỗ trợ kịp thời các địa phương, bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ giải ngân và đạt kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng giải ngân đầu tư công sẽ tác động tốt đến tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm (Ảnh: VGP).

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định, việc đẩy mạnh giải ngân 100% vốn đầu tư công không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, mà còn là một trong những yếu tố trọng yếu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển. Đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trụ cột quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

"Chúng ta không phải lo ngại, không phải băn khoăn việc giải ngân đầu tư công tác động không tốt đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác hoặc các cân đối lớn của nền kinh tế mà nó sẽ tác động tốt đến tất cả các chỉ tiêu chúng ta đã đề ra từ đầu năm. Chính phủ đang điều hành và đang triển khai các giải pháp quyết liệt", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay là 16%

Cũng tại họp báo, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã xây dựng mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm nay là 16%. NHNN cũng đã làm rõ rằng sẽ có điều chỉnh phù hợp với thực tế trong quá trình điều hành.

Tính đến ngày 29/9, tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 17,41 triệu tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm trước. Vốn tín dụng tiếp tục được định hướng chảy mạnh vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chiếm khoảng 78% tổng dư nợ.

Trong đó, một số lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng lớn và ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Đến cuối tháng 8, dư nợ tín dụng dành cho nông nghiệp đạt 3,9 triệu tỷ đồng, chiếm 22,6% tổng dư nợ toàn hệ thống. Tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt khoảng 3,3 triệu tỷ đồng, chiếm 19,04%.

Đáng chú ý, các lĩnh vực gắn với đổi mới sáng tạo và công nghệ tăng trưởng mạnh mẽ. Tín dụng dành cho công nghiệp hỗ trợ tăng 23,4%, còn tín dụng cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng tới 25,14% so với cuối năm ngoái.