Tăng trưởng tín dụng có thể đạt 19-20%, cao nhất 15 năm

Tín dụng tăng cao nhất 15 năm

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước tại họp báo quý III diễn ra ngày 3/10, tính đến ngày 29/9, tổng dư nợ toàn nền kinh tế ước đạt 17,4 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024. So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm nay cũng cao hơn trên 4%.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), cho biết với tốc độ hiện tại, tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 19-20%. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Theo số liệu của nhà điều hành tiền tệ, năm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng cung ứng nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế. Ngày 30/12/2024, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các tổ chức tín dụng thông báo toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay, công khai nguyên tắc để các ngân hàng, tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.

Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, ngày 31/7, Ngân hàng Nhà nước đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 đối với các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch.

Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước mà các tổ chức tín dụng không cần phải đề nghị. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các nhà băng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cũng từ đầu năm, ngành ngân hàng cũng tích cực triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đầu tư các dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vốn đang đổ về sản xuất kinh doanh

Về cơ cấu tín dụng 9 tháng qua, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước), cho biết tỷ trọng tín dụng đối với 3 ngành kinh tế lần lượt là nông, lâm, thủy sản chiếm 6,23%; công nghiệp - xây dựng chiếm 23,97%; thương mại - dịch vụ chiếm 69,8%.

Vốn tín dụng tiếp tục hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, trong đó khoảng 78% dư nợ nền kinh tế phục vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Với các gói tín dụng cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết gói tín dụng cho vay với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đã giải ngân doanh số lũy kế gần 106.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra và tiếp tục được nâng quy mô lên 185.000 tỷ đồng. Gói cho vay nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33 của Chính phủ và cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội đã giải ngân đạt khoảng 4.700 tỷ đồng, tăng 66% so với cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động nghiên cứu và ban hành ngay chương trình cho vay đối với người dưới 35 tuổi để mua nhà, riêng 4 ngân hàng quốc doanh đã giải ngân được khoảng 19.335 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cùng các ngân hàng thương mại cũng đang nỗ lực để phối hợp chặt chẽ với các Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số.