Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Tại Thông tư 27/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền vừa ban hành, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Ngoài ra, giao dịch chuyển tiền mà các tổ chức tham gia ở ngoài vùng lãnh thổ Việt Nam có giá trị từ 1.000 USD trở lên cũng thuộc diện phải báo cáo.

Báo cáo phải bao gồm đầy đủ thông tin về tổ chức khởi tạo và tổ chức hưởng lệnh chuyển tiền, bên gửi và bên nhận, cùng chi tiết về số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và ngày thực hiện giao dịch. Thông tin phải được gửi bằng dữ liệu điện tử, đảm bảo tính chính xác và kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Thực tế, quy định về ngưỡng giao dịch phải báo cáo đã được quy định nhiều năm nay tại các ​văn bản pháp lý​ và liên tục được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Nhân viên ngân hàng xếp tiền tại một chi nhánh ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định 74 - văn bản pháp lý đầu tiên về phòng, chống rửa tiền, trong đó xác định trách nhiệm báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, còn mức cụ thể giao cho Ngân hàng Nhà nước quy định. Tiếp đó, Quyết định 20/2007 của Ngân hàng Nhà nước ấn định ngưỡng báo cáo từ 200 triệu đồng trở lên.

Khi Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 có hiệu lực, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2013 và Ngân hàng Nhà nước ra Thông tư 35/2013, nâng ngưỡng báo cáo lên từ 300 triệu đồng.

Đến nay, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã cập nhật, hoàn thiện khung pháp lý, trong đó Quyết định 11/2023 quy định giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng phải báo cáo. Song song, Thông tư 09/2023 còn thiết lập ngưỡng riêng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử: từ 500 triệu đồng cho giao dịch trong nước và từ 1.000 USD hoặc tương đương cho giao dịch quốc tế.

Thông tư số 27 được ban hành mới nhất xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại thông tư số 09/2023 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc xây dựng quyết định, nhằm hướng dẫn chi tiết mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền; phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền mà Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền và công tác phòng chống tội phạm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11. Tuy nhiên, để các tổ chức có thời gian chuẩn bị triển khai, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra quy định chuyển tiếp. Theo đó, đến hết ngày 31/12, các đối tượng báo cáo tiếp tục thực hiện quy định nội bộ và quy trình quản lý rủi ro theo cơ chế hiện hành.

Kể từ ngày 1/1/2026, các đối tượng báo cáo có trách nhiệm hoàn thành việc: Điều chỉnh, cập nhật quy định nội bộ, quy trình quản lý rủi ro, phải có hệ thống phần mềm để quét, lọc theo danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị và giám sát giao dịch để phát hiện, cảnh báo dấu hiệu đáng ngờ phù hợp nhằm mục đích phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.