Thanh tra đề nghị xem xét trách nhiệm lãnh đạo 3 công ty xổ số ở Vĩnh Long

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề về phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại ba Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long, giai đoạn 2019-2025.

Kết quả cho thấy nhiều sai phạm và dấu hiệu lãng phí tại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước này.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh (Ảnh: CTV).

Theo kết luận, cả ba công ty đều chưa thực hiện tốt kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tình trạng nhà, đất bỏ trống, không sử dụng, không khai thác được nguồn lực tài chính từ tài sản công diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Đến ngày 1/7/2025, Công ty Xổ số kiến thiết Trà Vinh quản lý 8 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 12.500m² và diện tích nhà hơn 5.370m². Đáng chú ý, một cơ sở tại TPHCM đang bị bỏ trống.

Cơ quan thanh tra chỉ rõ việc công ty tự ý dùng đất công xây nhà ở cho cán bộ, nhân viên là sai quy định. Trụ sở tại đường Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TP HCM) đã không được sử dụng từ tháng 12/2024, gây lãng phí tài sản có vị trí đắc địa và nguy cơ xuống cấp.

Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre quản lý 4 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 8.185m² và diện tích nhà hơn 14.300m². Văn phòng đại diện tại TPHCM, một tòa nhà 10 tầng nhưng chỉ sử dụng 4 tầng, bỏ trống 6 tầng với tổng diện tích 4.758m². Tình trạng này cho thấy công ty chưa phát huy hết công năng tài sản, bỏ lỡ tiềm năng khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản.

Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long quản lý 13 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 10.560m² và diện tích nhà trên 3.637m². Trong số 6 cơ sở tại TPHCM có 4 căn liền kề đang bị bỏ trống, dẫn đến tình trạng bị trộm cắp tài sản và nguy cơ lãng phí.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc công ty hạch toán số tiền đầu tư 41,8 tỷ đồng vào khoản nợ phải thu và đưa 4 căn nhà này ra khỏi sổ sách kế toán, sổ theo dõi tài sản khi chưa hoàn tất thủ tục bán đấu giá. Tài sản vẫn do công ty đứng tên, cho thấy dấu hiệu của hành vi để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị, vi phạm nguyên tắc kế toán.

Ngoài ra, Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã tiến hành thanh lý, chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà số 12 và 35 Nguyễn Trung Trực, số 10 đường 2/9, chỉ nhằm thực hiện kết luận kiểm toán. Tuy nhiên, người thuê không trả lại nhà mà vẫn tiếp tục sử dụng. Việc này đã gây thiệt hại 264 triệu đồng nguồn thu của công ty.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long kiểm điểm người đứng đầu (chủ tịch kiêm giám đốc) của cả ba công ty xổ số trong giai đoạn 2019-2025, trong đó đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 2 người và kiểm điểm trách nhiệm 1 người.

Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long được kiến nghị sớm hoàn thành việc thẩm định, tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất của ba công ty, nhằm đưa tài sản đã đầu tư vào hoạt động hiệu quả.

Về xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị thu hồi 264 triệu đồng tiền thuê nhà từ Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.